Juan José Rey, secretario de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga reveló que a la fecha aún hay una gran cantidad de ciudadanos que no han completado su esquema de vacunación contra el COVID-19.

Según indicó, 118 mil personas en total faltan por aplicarse su segunda dosis. De esa cifra, 55 mil personas están esperando que se cumpla el período de interdosis, es decir las cuatro semanas después de la primera dosis.

Las 63 mil personas restantes se vacunaron entre agosto y el 17 de octubre pasado. A ellos ya se les cumplió más de un mes de haberse puesto la primera dosis.

Puede leer: Las dudas más frecuentes ante exigencia del carné de vacunación.

"La directriz reciente del Ministerio es que en todas las vacunas que tienen dos dosis, la segunda se puede aplicar a las cuatro semanas. A esas 63 mil ya se les cumplió ese tiempo, incluso muchos ya pasaron de los 84 días", señaló Juan José Rey.

Por este motivo, la Secretaría de Salud le entregó a las EPS de Bucaramanga el listado con estas personas que aún no han completado su esquema para que los llamen y hagan el proceso de agendamiento de la aplicación de las segundas dosis.

"Hoy en Bucaramanga no tenemos problemas de biológicos. Tenemos vacunas de todas las farmacéuticas de segundas dosis esperando en todos los puestos de vacunación", aclaró el Secretario.

Pese a que muchas de estas personas pudieron haberse puesto la segunda dosis en otro municipio o departamento, estas 63 mil personas están en los registros de quienes han acudido a algún puesto de vacunación de Bucaramanga, a colocarse su primera dosis.

Además: A partir de hoy, mayores de 50 años podrán acceder a tercera dosis de vacuna COVID-19 en Bucaramanga.

"En el momento que las EPS los llamen nos vamos a enterar qué pasó. Si ya están vacunados, dónde se aplicaron su segunda dosis o por qué no lo han hecho", explicó el funcionario.

¿Por qué no se han vacunado?

De acuerdo con Juan José Rey, al parecer, la directriz del Ministerio de Salud de aplicar la vacuna de Moderna a los 84 días, en agosto pasado, generó confusión en la ciudadanía.

"Las personas que se aplicaron su dosis en agosto o septiembre tuvieron que atender el planteamiento del Ministerio que señalaba que tenía que esperar 84 días, incluso en los carnés de muchos de ellos está el agendamiento para esas fechas".

Sin embargo, hace la claridad en que ya no es necesario esperar tanto tiempo para la aplicación de la segunda dosis.

"Lo que queremos decirles es tranquilos. Vienen las festividades navideñas, vacunémonos, ya no hay que esperar, si ya completó las cuatro semanas por favor asista a la segunda dosis".

Lea también: Así se desarrollará la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Bucaramanga y el área.

Resaltó además que en la capital de Santander 470 mil personas se han aplicado la primera dosis. "La meta de la inmunidad del 80 % en primeras dosis son 491 mil personas, estamos muy cerca. Es importante que si cumplimos y vamos muy bien en primeras dosis la gente complete su esquema, porque es así que se genera la respuesta inmunológica que necesitamos, ahí es donde tenemos la eficacia del 95 %, sin el refuerzo el sistema inmunológico no queda preparado para poder atacar al virus si la persona llega a enfermarse", refirió.

De estas dosis que faltan por aplicar, cerca de 30 mil corresponden al biológico Moderna, cuya segunda dosis dio efectos secundarios de consideración en quienes completaron el esquema.

"Podría ser que la gente le tema a los efectos secundarios pero no hay punto de comparación a 10 horas que esté con malestar a quedar completamente inmunizado y no tener que acudir a una hospitalización porque el cuerpo no estaba completamente preparado para atacar el virus".

Así que si usted hace parte de esta cifra de ciudadanos que está pendiente por completar el esquema de vacunación, no espere más, ya puede acudir sin temor a cualquiera de los puntos habilitados en toda la ciudad y aplicarse su segunda dosis.