Los egresados de la Escuela Normal Superior participarán de reencuentro

Este sábado y domingo se conmemorará el primer encuentro masivo de egresados de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga

La Escuela Normal Superior de Bucaramanga lleva 167 años de labores. Durante este fin de semana ex alumnos de la institución pretenden participar del primer encuentro masivo de ‘normalistas’ de diferentes promociones. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

En esta oportunidad, los ex alumnos no solo se darán cita en un mismo lugar para rememorar el tiempo cuando recibían clases en la institución, sino que participarán de una completa jornada de capacitación apoyada por la Oficina de la Primera Dama de la Nación y el Ministerio de Educación Nacional.



El tradicional encuentro de egresados, que llega a su versión 75, espera contar con una acogida especial de un gran número de ‘normalistas’: “nos reencontraremos con compañeros que tal vez no veíamos en años, pero quizá lo más importante es que podremos recibir una formación especial en temas de pedagogía y formación”, afirmó Carmen Cecilia Monsalve, presidenta de la asociación de ex alumnos Aseens.



“Queremos aprovechar el encuentro para mostrar que la asociación existe y que somos parte de la estructura de la Escuela. Somos un ente que estamos apoyando a la Escuela en proyectos de infraestructura, en investigación y todo lo que se requiera”, destacó Monsalve.



La presidenta de Aseens manifestó además que se trata del primer encuentro que pretende reunir egresados de muchas promociones: “es una oportunidad de volver una vez más a la Escuela no para sentarnos en una silla a estudiar, sino para ver qué necesita y en qué podemos ayudar, para entre todos construir una mejor escuela manteniendo la calidad y el reconocimiento que tiene”.



Un día de capacitaciones

Mañana sábado 10 de noviembre, el Encuentro 75 de egresados de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga contará con una jornada de capacitación que dará inicio con una intervención especial de la primera dama de Colombia, María Clemencia Rodríguez de Santos.



Durante el transcurso de la mañana se llevarán a cabo otras ponencias especiales para los maestros, a las cuales podrán asistir todas las personas interesadas en estos temas.



Por otro lado, en las horas de la tarde se realizarán unas vísperas, con una quema especial de pólvora y una misa por los ex alumnos egresados fallecidos.

Para el domingo se tiene programado cerrar la celebración con condecoraciones y un almuerzo de compañeros.