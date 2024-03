Especialistas del HUS, los primeros en jaque por deuda de las EPS

Cerca de 80 especialistas del Hospital Universitario de Santander llevan tres meses sin devengar salario. Ayer advirtieron que a partir del próximo lunes restringirán los servicios que prestan en la institución.

EPS como Caprecom, Emdisalud y Saludcoop son de las que más le deben al Hospital Universitario de Santander -HUS-. Otras entidades que le adeudan son la Secretaría de Salud Departamental por concepto de atención a población no asegurada y el Fosyga. (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

Luego de completar tres meses sin recibir el pago por su trabajo, cerca de 80 especialistas del Hospital Universitario de Santander -HUS- anunciaron que a partir de este lunes atenderán solo casos de urgencia vital.

Las consultas de valoración y servicios ambulatorios prestados por personal de medicina especilizada no se seguiría prestando desde ese día, hasta tanto la institución les pague por lo menos lo correspondiente a dos meses de labores.

La situación fue dada a conocer por el gerente del HUS, Eimar Sánchez Sánchez, quien además reconoció que los especialistas no son los únicos que no devengan sueldo en la institución desde hace varios meses: “completamos dos meses en los que no hemos podido pagar al personal de enfermería, auxiliares y médicos generales”.

Con esta medida, a partir de la próxima semana se verían afectados cerca de 300 usuarios que diariamente acuden a consultas de especialidades y a otros 100 pacientes que aproximadamente acuden para recibir terapias físicas, respiratorias y de lenguaje.

Entre los servicios ambulatorios y valoraciones que se dejarían de prestar en el HUS se encuentran: ginecología, pediatría, anestesiología, cirugía general, neonatología, ginecología oncológica, radiología, fisiatría, cardiología, endocrinología, neurología y reumatología, entre otras.

Cartera de las EPS

El Gerente del Hospital atribuyó la posible crisis de servicios a la millonaria cartera e incumplimiento en los acuerdos de pago por parte de las EPS.

“La cartera del Hospital es de aproximadamente $100 mil millones, tenemos una deuda conciliada, libre de glosas, que asciende a los $44 mil millones... En el momento, nuestro mayor socio es Caprecom, pero con ellos ya no tenemos contrato. Desde hace tres meses no nos giran y, pese a esto, nosotros les estamos radicando un promedio mensual de $2.000 millones porque seguimos atendiendo las urgencias vitales de sus afiliados”, detalló el directivo.

A esto se les suma una “situación similar con entidades como Emdisalud, por incumplimiento en acuerdos de copago, además de Cafesalud y Saludcoop que tampoco nos giran”.

La deuda de las EPS también estaría afectando en el pago de suministros como el oxígeno, con el cual ya se presentan dificultades.

“Esta situación no es solo con el Hospital Universitario de Santander, sino en las instituciones públicas de toda Colombia. Se le hace un llamado al Gobierno Nacional, un SOS para que las EPS nos paguen los recursos que nos deben. No podemos seguir funcionando en esas condiciones”.

Según señaló el gerente del HUS, “se espera en los próximos días tener alguna solución a este problema. Vamos a reunirnos con la Secretaría de Salud del Departamento para buscar alternativas e impedir que esta lamentable situación avance”.

Segundo ‘plantón’

Ayer, el personal del Hospital Universitario de Santander se unió a la segunda jornada nacional de protesta por la salud, con la cual se espera que el Gobierno Nacional garantice la recuperación de cartera y el flujo de recursos de la red hospitalaria.



Juan Carlos Supelano, subgerente administrativo y financiero del HUS, sostuvo que “con deudas que superan los $100 mil millones, como es el caso del Hospital, es muy difícil el funcionamiento de la institución. Le debemos al personal y proveedores cerca de tres meses de salarios”.



Precisó también que “la millonaria deuda de las EPS nos impide que prestemos servicio como lo merecen los usuarios, como lo exige la Ley”.