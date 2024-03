Plan de choque de la movilidad en Bucaramanga se adoptará durante horas pico

Entre 6:00 a.m. y 8:30 a.m., de 11:30 a.m. a 2:30 p.m. y de 5:30 p.m. a 8:00 p.m. los alféreces y los policías de Tránsito controlarán los cruces neurálgicos de la ciudad.

Los daños en la Red Semafórica, sobre todo en zonas del Centro, se han hecho más evidentes durante los últimos días. A muchas de esta señales eléctricas ‘se les van las luces’. De ahí la importancia de contar con más presencia de autoridades viales. (Foto: Didier Niño / VANGUARDIA LIBERAL)

El denominado ‘Plan de Choque’ para contrarrestar la congestión en Bucaramanga, de acuerdo con la decisión tomada por los miembros del Comité de Movilidad, contempla desde ya garantizar el flujo de los vehículos a través de la ‘desautorización’ de los semáforos durante las denominadas ‘horas pico’.

Es decir, alféreces y policías de Tránsito estarán en áreas neurálgicas y durante horas claves para darles paso a los automotores.

Las franjas estipuladas para este plan de contingencia son: De 6:00 a.m. a 8:30 a.m., de 11:30 a.m. a 2:30 p.m. y de 5:30 p.m. a 8:00 p.m.

El anuncio lo hizo el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, al tiempo que señaló que “la idea es una de las estrategias para mejorar la movilidad, sobre todo en zonas como El Centro, Cabecera del Llano y la Comuna Sur”.

“Desautorizaremos los semáforos y permitiremos que fluyan mejor los carros y las motocicletas, según la conveniencia que se tenga”, agregó.

A su turno, Cesar Alfonso Parra Galvis, secretario del Interior, agregó: “Vamos a hacer un estricto seguimiento y formularemos las respectivas recomendaciones en las vías”.

Las autoridades municipales también contemplan un dispositivo de control para dejar libres las vías invadidas por algunos vehículos y motocicletas: “En esas áreas también se realizarán intensos operativos de inmovilización, con aplicación de comparendos”.

“En este plan también habrá el fortalecimiento de la señalización y se contará con el apoyo del circuito cerrado de televisión”, afirmó Nelson Ramírez Suárez, brigadier general de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc.

Para esta misión se dispondrá de 55 agentes de la Dirección de Tránsito y 35 de la Policía, quienes se encargarán de vigilar y recorrer de forma permanente los puntos en donde hoy se presentan problemas de movilidad, como el Sur y Oriente de la ciudad, impactada por la construcción del Tercer Carril.

De acuerdo con el Mandatario Local, este ‘Plan’ irá a la par con estrategias tales como: Aumentar la cultura ciudadana, mejorar el servicio del transporte, modificar los horarios de atención en las oficinas y fijar contraflujos en algunos tramos”

Finalmente dijo que se harán controles en los cuadrantes viales establecidos en el Sur, Centro y Norte de la meseta, para mejorar la movilidad.

Esto último incluirá el freno al transporte ‘pirata’ y velar por el respeto de las normas incluidas en el Código de Tránsito.