No es sostenible la forma como nos trasportamos en Bucaramanga

Los carros particulares, además de llevar a sus destinos a menos gente, contaminan más el aire que respiramos. Mientras tanto, el Transporte Masivo en esta ciudad no es eficiente.

Cada día que pasa la congestión es más notoria en las calles de la capital santandereana y en los restantes municipios del área metropolitana. (Foto: / VANGUARDIA LIBERAL)

Cinco carros particulares usualmente transportan, en promedio diario en Bucaramanga, entre ocho y diez personas. Y esos automotores ocupan el mismo espacio de un solo bus del Metrolínea, que puede movilizar cada día entre 80 y 100 personas.

Los citados cinco carros, además de llevar a sus destinos a menos gente, contaminan más el aire que respiramos.

Tal conclusión sería ‘aceptada’ de alguna forma entre los bumangueses si al menos el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, más conocido como Metrolínea, tuviera una total cobertura y, por supuesto, les ofreciera un mejor servicio.

Pero, ¡no hay tal!

Así las cosas, la forma como nos estamos transportando en los municipios del área metropolitana, a estas alturas, “no es sostenible”.

La afirmación la hizo Yany Lizeth León Castañeda, directora del programa ‘Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo Vamos?’

Ella, basada en el más reciente diagnóstico que elaboró este programa, dijo que “la forma como nos estamos movilizando afecta la calidad de vida del área, puesto que el tiempo que invierten diariamente los ciudadanos en desplazarse desde sus hogares hasta sus sitios de trabajo o de estudio, es tiempo que dejan de dedicar a su familia, a sus amigos o a sí mismos”.

Cada ciudadano, de acuerdo con sus preferencias y posibilidades, utiliza principalmente uno u otro modo para satisfacer sus necesidades de movilidad.

“Sin embargo, un modo de transporte como el vehículo particular genera gran cantidad de inconvenientes para la sociedad como congestión, ruido, contaminación del aire y mayor riesgo de accidentalidad, entre otros. Por lo tanto, es clave promover el uso del transporte público colectivo u otros modos de movilización no motorizados como a pie o en bicicleta, que no son contaminantes y propician la actividad física”, añadió León Castañeda.

Indicadores

En el promedio de 14 capitales de Departamentos que conforman la Red de Ciudades ¿Cómo Vamos?, 71% se moviliza a pie, en cicla, transporte masivo, en bus convencional o taxi.

No pasa lo mismo en Bucaramanga. Aquí este porcentaje, durante 2014 fue de 58%. Es decir, fue 13 puntos porcentuales por debajo del promedio de dicha Red Nacional.

A lo anterior se debe agregar que este porcentaje es inferior al valor registrado en 2011 (62%).

O sea que en el área metropolitana cada vez más ciudadanos se desplazan en modos no sostenibles.

¡A pie!

En todas las ciudades se redujo drásticamente el porcentaje de población cuyo modo de movilización principal es a pie.

En Bucaramanga este porcentaje pasó de un total de 17% en 2011 a 7% en 2014; en Floridablanca, de 10% a 4%; y en Girón, de 13% a 6%. Solo Piedecuesta subió, pero de manera pírrica, de 11% a 12% en el comparativo de esos años.

A nivel metropolitano se tiene una reducción de 8 puntos porcentuales, ya que del 14% de población que se movilizaba a pie en 2011, pasó a 6% en el año 2014.

Movilidad en bicicleta

Este tipo de movilidad se ha mantenido entre el 1% y 2% de población que tiene como principal modo de transporte a la bicicleta, en todas las ciudades del área metropolitana.

En buses y busetas

En casi todas las ciudades del área se ha presentado una reducción significativa en el uso de este modo de transporte. Los datos son los siguientes:

Bucaramanga pasó de 32% en 2011 a 25% en el año 2014; Floridablanca, de 35% a 22%; y Piedecuesta, de 54% a 26%.

La excepción es Girón, ciudad en donde Metrolínea no ha llegado. Allí el porcentaje que se moviliza en bus y buseta aumentó de 50% a 55%.

En Metrolínea

Sin contar el municipio de Girón, que por razones obvias no se puede incluir en el análisis dada la ausencia del Metrolínea por estos lados, en el resto de ciudades del área sí se incrementó el porcentaje de población que se moviliza en el Sitm, pasando a nivel metropolitano de 7% a 17%.

El cambio más significativo se presentó en Piedecuesta, donde pasó de 0% en el año 2011 a 25% en el año 2014. Y en los casos de Bucaramanga y Floridablanca se pasó de 7% a 17% y 16% a 23%, de manera respectiva.

Miller Humberto Salas Rondón, líder del Grupo Investigación del ‘Sector del Transporte’, de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, responde que se requieren acciones para darles una solución eficaz a los problemas de cobertura, calidad, frecuencia y rutas en los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta.



La solución que concentra dichas acciones debe ir enfocada, de entrada, en la implantación de un Sistema Integrado de Transporte Público, al cual debemos darla le sigla del SITP.



Además son precisas acciones claves, tales como:



Una mejor planeación del territorio, cambios en los usos del suelo, establecimiento de una jerarquización vial según la capacidad, mejorar la accesibilidad y dar prioridad a las rutas.



El SITP incluiría los siguientes frentes de acción:



1. Una estructuración técnica-operativa que asignaría rutas para evitar paralelismo; distribuiría las capacidades de operación de los diversos tipos de buses para mejorar frecuencia y dar complementariedad entre el transporte convencional y el Metrolínea. La idea es lograr mayor eficiencia y cobertura.



2. Una estable estructuración económica y financiera, para no afectar el equilibrio de cada uno de los integrantes del SITP e implantar una política tarifaria que incentive a estudiantes y personas de la tercera edad a usar el sistema.



3. Una estructuración legal e institucional establecería una normativa jurídica que proporcione viabilidad al sistema, dimensionamiento la calidad del servicio y la distribución de ingresos.



Lo anterior iría enmarcado en una Autoridad de Transporte Metropolitano que planee, gestione y rentabilice el SITP.