Invías adjudicará la obra del Tercer Carril en Floridablanca

Ya está publicado el pliego de condiciones y se espera que a mediados de noviembre quede adjudicada la obra por un valor de 37 mil millones.

La ampliación de la paralela oriental de la Autopista de Floridablanca permitirá mejorar la movilidad hacia Bucaramanga, donde también se construye un tercer carril. (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), será el encargado de escoger al contratista que ejecutará las obras de prolongación de la paralela oriental de la Autopista, proyecto conocido también como el Tercer Carril de Floridablanca.

En efecto, ya está abierto el proceso licitatorio bajo el objeto de “mejoramiento mediante la construcción, gestión predial, social y ambiental de la paralela oriental de la Autopista Floridablanca-Bucaramanga”.

Como se recordará el tramo en el que se va a ejecutar esta obra vial es el comprendido entre TCC y el barrio Molinos Altos en el sentido Sur-Norte.

De manera que las firmas constructoras interesadas en participar en esta licitación ya pueden revisar el pliego de condiciones y hay plazo hasta el 16 de septiembre para presentar observaciones.

Las propuestas se empezarían a recibir desde el 18 de septiembre hasta el 7 de octubre.

Y sería el 12 de noviembre cuando se realice la audiencia de adjudicación.

De acuerdo con lo consignado en el pliego de condiciones, serán 37 mil millones de pesos los que se destinarán para la ejecución de esta obra.

El contrato está contemplado para ejecutarse en un plazo de 24 meses y tendrá dos etapas: la preconstrucción y la construcción.

Lo que ha definido el Invías es que en la etapa de preconstrucción el contratista deberá realizar las intervenciones necesarias a los estudios y diseños existentes con el propósito de que no se presenten dilaciones en la obra por efectos de cambios o modificaciones precisamente en los estudios y diseños.

Además, se determinó que será el contratista el encargado de realizar lo concerniente a la gestión predial del proyecto.

Como se recordará en agosto pasado la Junta Metropolitana declaró 47 predios, entre el tramo TCC-Molinos Altos, de utilidad pública necesarios para la prolongación de la paralela oriental y la construcción del Tercer Carril de Floridablanca.

No nos han socializado el proyecto: comunidad del barrio molinos altos

Los habitantes del barrio Molinos Altos continúan con la incertidumbre de cuáles van a ser los predios que se requieren para la construcción del ‘Tercer Carril’ en Floridablanca.



Alirio Mantilla Mantilla, residente del sector y coordinador del comité pro-defensa de los intereses de los habitantes del barrio, manifestó que aunque no se oponen al desarrollo del municipio, sí hay descontento porque no les han socializado el proyecto.



“A nosotros no nos han socializado nada todavía, no sabemos cuáles van a ser las casas que van a comprar ni cuánto van a pagar por estas. Primero le informan a la opinión pública que requieren más de cuarenta predios pero a los verdaderos implicados no nos avisan”, dijo Mantilla Mantilla.



El coordinador del comité señaló que algunos voceros del barrio irán hoy al Área Metropolitana de Bucaramanga y buscarán reunirse con la directora de la entidad.



“Esperamos que mañana (hoy) nos atiendan y nos hablen con claridad sobre el proyecto porque si ya dieron un número de predios que se requieren es porque ya deben saber cuáles son esas viviendas que van a demoler y lo mínimo que pedimos es que nos informen a los del barrio”, reiteró Mantilla Mantilla.