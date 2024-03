80 niños están sin clase por falta de docentes en Bucaramanga

Los estudiantes del grado cuarto de primaria del Colegio Educativo Campohermoso están sin clase desde el pasado 10 de agosto, después de que sus dos docentes fueran trasladadas a otra institución.

Estudiantes de cuarto de primaria llevan más de un mes esperando un profesor. (Foto: Suministrada/ VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Estudiantes de cuarto de primaria llevan más de un mes esperando un profesor. (Foto: Suministrada/ VANGUARDIA LIBERAL)

Un mes y dos semanas después, las directivas del colegio no tienen conocimiento sobre cuándo se harán los nombramientos de los nuevos profesores para que los estudiantes puedan culminar su año escolar sin atrasos.

Según Pedro Elías Rincón, rector de la institución, la solicitud de los nuevos docentes se realizó, “pero no sé por qué razón no hay nombramientos todavía”.

Los anteriores docentes fueron trasladados desde el pasado 10 de agosto a otros colegios de Bucaramanga, después de recibir los resultados de la evaluación de competencias realizada por el Ministerio de Educación.

Al Rector del Colegio Educativo Campohermoso, que estuvo en la Secretaría de Educación de Bucaramanga el pasado 8 de septiembre, le prometieron que para el jueves 10 de septiembre ya estarían nombrados los maestros.

Sin embargo, la fecha se cumplió y los maestros no aparecieron. “El pasado miércoles 16 de septiembre me tocó traer a otros docentes para que hicieran horas extras con los alumnos de los dos salones de cuarto grado. No es lo ideal, pero no podemos dejar a los niños sin más clases”, afirmó Rincón.

Al respecto, Bernabé Tarazona, padre de uno de los estudiantes afectados, afirmó que no se sabe porqué la demora en los nombramientos. “Sé que hay docentes que están esperando a que los nombren y de más colegios que tienen el mismo problema, pero nada que hay solución”.

Según Tarazona, no ha valido ni una denuncia que interpuso en la Procuraduría. “La Alcaldía es la que debe nombrar a los docentes, pero como ya se ve la negligencia tocó buscar soluciones por otros lados”.

Para Pedro Osorio, miembro de Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, los retrasos en los nombramientos son muestra de la negligencia de las administradoras de educación de cada municipio.

“El caso se está presentando en todo el país y no hay argumentos válidos para que no se hagan los nombramientos. En Bucaramanga y el área metropolitana, no se tiene conocimiento de porqué no dan agilidad a ese trámite. Tenemos muchas denuncias sobre ese caso, en especial en los colegios rurales” aseguró Osorio.

¿Qué dice la Secretaría de Educación?

Sobre este tema, la secretaria de Educación local, Carolina Rojas Pabón, afirmó que la demora obedece a un nuevo trámite de nombramientos supliendo las normativas dadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

“Ya no podemos nombrar de la plaza de elegibles para suplir las vacantes. Como ente municipal no estamos autorizados”.

Según Rojas Pabón, este martes se llevará a cabo una audiencia pública, en el Colegio El Pilar desde las 7:00 a.m., en la que ofertarán 55 plazas disponibles, incluido las vacantes que hay en el Colegio Educativo Campohermoso.

La secretaria le aseguró a Vanguardia.com que después de la audiencia, y una vez posesionados, los docentes estarán con sus estudiantes el próximo jueves 24 de septiembre.