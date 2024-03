Pese a que el Juzgado Séptimo de Bucaramanga se ha pronunciado dos veces a favor de la paciente desde el 11 de septiembre pasado, a la fecha esta Entidad Promotora de Salud, EPS, no ha autorizado la cirugía que necesita la mujer de 96 años.

Negligencia de EPS pone en riesgo la vida de una paciente en Bucaramanga (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

Desde el 30 de agosto Delia Martínez se encuentra internada en el Hospital Universitario de Santander, HUS, donde le fue diagnosticado un trastorno del ritmo cardiaco, conocido como el síndrome del ‘Seno Enfermo’.

A raíz de esta patología, el cardiólogo Juan José Bermúdez, dictaminó que es necesaria la "inserción de un marcapasos unicameral con carácter urgente, dado el alto riesgo de complicaciones y de muerte".

El hijo de la mujer, Ángel Reinel García Sánchez, aseguró a Vanguardia.com que inició un proceso para solicitar a Caprecom la implantación del marcapasos, pero hasta el momento solo ha recibido evasivas.

Por este motivo, el pasado 10 de septiembre el hombre radicó una acción de tutela ante el Juzgado Séptimo de Bucaramanga. Como medida provisional, el juez Jhon Carlos García Perea ordenó a Caprecom emitir "de manera inmediata la autorización del procedimiento médico... para que una IPS de su red de servicio lo lleve a cabo con urgencia".

Seguidamente, el 15 de septiembre pasado, Caprecom emitió una autorización dirigida a la Fundación Oftalmológica de la Clínica Carlos Ardila Lülle para que en este centro médico se implante a la mujer el marcapasos. Sin embargo, este procedimiento no se realizó, puesto que esta IPS no tiene convenio con Caprecom.

Ante esta situación, el 22 de septiembre pasado el mismo juez falló a favor de la paciente y ordenó a Caprecom realizar el procedimiento dentro de las 48 siguientes a partir de la notificación, pero casi una semana después la mujer sigue sin su marcapasos.

Ángel García afirmó que lo llamaron del juzgado para iniciar un proceso de desacato, pero no es optimista. "Son puros procedimientos jurídicos que a mí no me sirven, a mí lo que me sirve es que me den la orden y me digan lleve a su mamá a tal lado que allá le van a hacer la cirugía, yo necesito que le implanten el marcapasos", dijo.

¿Qué dice la EPS?

Vanguardia.com contactó al líder de referencia de Caprecom regional Santander, Luis Carlos Lozano, quien afirmó que se adelanta el trámite desde Bogotá.

"Hoy (lunes) enviamos el correo, esperamos que ya mañana (martes) nos tengan una respuesta sobre la adición del presupuesto para ampliar los convenios que tenemos", indicó este funcionario.