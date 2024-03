Denuncian que Cafesalud negaría vital medicamento a paciente con cáncer

Juan José Moreno Acosta, un bumangués de 57 años, tuvo que suspender, por falta de medicamentos, losciclos de quimioterapia que requiere para tratar el cáncer de próstata que padece. Cafesalud EPS fue denunciada por presunta negligencia administrativa.

El hombre lleva tres meses sin recibir vital medicamento. (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

Desde marzo pasado, Juan José Moreno Acosta solo ha recibido un ciclo de quimioterapia de las cuatro sesiones que le fueron ordenadas por su médico tratante. Según Juan Carlos Moreno, hijo del paciente, desde junio pasado las quimioterapias le fueron suspendidas por falta del medicamento denominado Enzalutamide. El hombre está en espera de que Cafesalud EPS autorice la entrega oportuna de esta droga.

El médico oncólogo ordenó el medicamento Enzalutamide, de 40 miligramos,para tratar el cáncer de próstata que padece Moreno Acosta. Esta enfermedad afecta desde hace ocho años su calidad de vida. “Desde que mi papá padece de esta enfermedad ha tenido demoras en las entregas de los medicamentos que necesita oportunamente”.

Juan Carlos Moreno denunció que en reiteradas ocasiones acudió a las oficinas de la CafesaludEPS en Bucaramanga para autorizar la orden médica. No obstante, le responden que no cuentan con el medicamento.

El pasado 16 de agosto, Cafesalud EPS informó a Juan Carlos Moreno que la droga no puede ser entregada. ¿La razón? La orden para esta medicina, expedida por el médico oncólogo en julio, venció y es necesario realizar una nueva solicitud.

El panorama para esta familia se complica más, dado que la EPS programó la cita con el médico oncológico de Juan José Moreno Acosta para septiembre próximo.

“Mi papá ya no tolera el dolor en los huesos, no camina, no come, vomita constantemente y está muy débil. Me preocupa el deterioro de su estado de salud. La calidad de vida de mi padre disminuye y esto podría llevarlo a la muerte”, aseguró.

Acciones judiciales

En mayo pasado Juan Carlos Moreno en representación de su padre, Juan José Moreno Acosta, instauró una acción de tutela ante el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga para proteger su derecho a la salud. El juez falló a favor de Juan José Moreno Acosta y ordenó al representante legal de Cafesalud EPSsuministrar y entregar de manera inmediata al demandante el medicamento solicitado.

Tras el presunto incumplimiento de CafesaludEPS, Juan Carlos Moreno,acudió el pasado 14 de julio anteel Juzgado Catorce Civil de Bucaramanga para interponer un incidente de desacato, que se espera sea resuelto. Además, el pasado 8 de agostofue denunciada Cafesalud EPS ante la Superintendencia Nacional de Salud.

“Cafesalud no responde ante nuestras reiteradas quejas. Los funcionarios de la EPS no se concientizan de la gravedad de la enfermedad que tiene mi padre. El tratamiento no se puede suspender, por el contrario, debe ser oportuno y eficiente”, agregó Juan Carlos Moreno.

Vanguardia.com intentó contactarse con la EPS Cafesalud. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de ningún funcionario de la EPS pese a las reiteradas llamadas telefónicas por varios días.