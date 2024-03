Sectores como el Norte y CampoHermoso en Bucaramanga, Gonzáles Chaparro en Floridablanca y Nueva Colombia en Piedecuesta, entre otros, fueron los mayores damnificados tras la salida de rutas de buses convencionales, que prestaban servicio en estos lugares.

Ellos son ‘huérfanos’ del transporte público que adoptó la ‘piratería’ en Bucaramanga (Foto: ARCHIVO/VANGUARDIALIBERAL)

Compartir

Ellos son ‘huérfanos’ del transporte público que adoptó la ‘piratería’ en Bucaramanga (Foto: ARCHIVO/VANGUARDIALIBERAL)

¿Por qué el bus no me lleva al lugar que quiero? ¿A qué se deben las demoras en el paso de buses de Metrolínea? ¿Por qué tengo que pagar dos buses, si antes pagaba un solo pasaje? ¿En qué momento un viaje de 15 minutos se me convirtió en recorridos hasta de una hora?



Estas son algunas de las preguntas que se hacen los usuarios del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga al ser consultados acerca de la calidad del servicio.



Nos dejaron ‘huérfanos’: Usuarios

Olga Tapias, habitante del barrio el Porvenir, ama de casa, tuvo que cambiar sus rutinas de hogar y hasta de medio de transporte, desde que suprimieron la ruta de Villa Rosa-Terminal, que llevaba a sus tres hijos a la Calle de Los Estudiantes, sitio en el que estudiaban en Real de Minas.



La mujer expresó que “cuando pasaban los buses convencionales, uno tenía que esperar, por mucho, 15 minutos por la ruta. Ahora, el bus de Metrolínea se demora hasta media hora y hay que hacer trasbordos, con lo que el viaje de 20 minutos hasta Real de Minas se convirtió en un recorrido de hasta una hora”.



Tapias afirmó que “los niños entraban al colegio a las 6:00 a.m. y se podían ir hasta a las 5:40 a.m. Sin embargo, cuando quitaron la ruta tenían que arrancar a las 5:00 a.m. y exponerse a las desoladas calles que a esa hora caracterizan el barrio. Tomé la decisión de enviarlos en un ‘colectivo’ a estudiar. Me sale más barato, gastan menos tiempo y los dejan muy cerca al colegio”.

Por su parte, Próspero Huérfano, quien reside en el barrio CampoHermoso, tenía que movilizarse diariamente hacia su empleo en Floridablanca. Él tomaba la ruta Caracolí-CampoHermoso, que lo llevaba directamente a su destino.



No obstante, cuando esta ruta salió de circulación, Huérfano aseveró que quedó como su apellido, ya que “tuve que comenzar a pagar un pasaje de bus más, cuando siempre tenía que asumir el costo de uno sólo. Se me doblaron los gastos y, en ocasiones, tuve que tomar la decisión de caminar cerca de media hora hasta el Centro para ahorrar lo de un bus”.



Próspero Huérfano agregó que su hijo, un estudiante universitario, para regresar a su casa debe bajarse en la carrera 15 y descender cerca de 17 cuadras. Este recorrido, en ocasiones, lo hace en la noche y se expone a la inseguridad que ronda el sector.



A su turno, José Parra, edil de la Comuna 3 de Bucaramanga, informó que “desde 2013, cuando se realizó el recorte de rutas para dar paso a Metrolínea, en el sector Norte se cercenaron muchas rutas y otras fueron eliminadas. No se nos ofrecieron alternativas para mitigar este daño. Se priorizaron intereses particulares por encima de las necesidades de la gente”.



Parra fue enfatizó en afirmar que sólo hasta este año entró en operación la ruta AN1, que va desde la estación UIS hasta el barrio Kennedy, “pero fueron cuatro años en los que quedamos en la orfandad. Sin embargo, las rutas que nos dejaron no son funcionales. Antes teníamos conexiones con toda la ciudad y ahora no nos llevan a ninguna parte”.



Los ciudadanos apuntaron a que “en el momento que Metrolínea nos dejó huérfanos, allí llegó el transporte informal y ofreció el servicio que no era suplido por quienes debían hacerlo. Ahora es cuando se intentan hacer integraciones y recuperar a los usuarios que perdieron y que nunca les importaron”.



Buses convencionales prueban soluciones

Frente a la crisis actual del transporte, en el caso de la empresa Unitransa, este año se creó una estrategia para que los usuarios puedan viajar con un sólo pasaje en varios buses convencionales. La integración se hace en una caseta ubicada en el barrio CampoHermoso.

El gerente de la empresa Unitransa, José Pinilla, explicó que el sistema opera en cuatro rutas de Unitransa que provienen del occidente de Bucaramanga y algunos sectores de Girón. “Cuando llegan al sitio de transferencia son embarcados en otro vehículo, dependiendo del sitio de la ciudad para el que vayan”.



El servicio es prestado por las rutas Carrizal-Portón del Tejar, Modelo-Hospital Universitario de Santander, Cacique-Mutis-Reposo y Bahondo-Estadio y beneficia a los habitantes de los barrios La Inmaculada, Galán, Modelo y Carrizal y arenales, en Girón.



Metrolínea le apuesta a la integración

Desde el pasado miércoles, 19 de julio, arrancó la iniciativa de dos rutas de bus convencional de Bucaramanga, que conectan al usuario de manera directa con Metrolínea por $2 mil 100.