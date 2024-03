Charlas con los autores

Lo que descubrimos en cada charla sobre lo que hay detrás de la construcción de un libro nos ayuda a encontrarle más significado a lo que leemos entre letras, como dice el lema de la Feria Ulibro 2017.

Compartir

Por ejemplo, hoy puede conocer más del libro ‘Cuando Clara desapareció’, de Enrique Patiño, bajo la moderación de nuestra querida ‘profe’ Paloma Bahamón, en el Auditorio Menor ‘Alfonso Gómez Gómez’, a las 10:30 a.m.

Luego, a las 2:30 p.m., viene la charla ‘Contracultura’, con

Diana Uribe, en el Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’.

Mañana la oratoria estará a cargo de Juan Carlos Garay, con

‘Balsa de Fuego’, en el auditorio Jesús Alberto Rey Mariño a las 2:00 p.m.; mientras que a las 5:30 p.m. será Isaías Romero con ‘El abuelo rojo’, bajo la moderación de Ysabel Briceño.

Tampoco puede perderse ‘De dónde Flores si no hay jardín’, de Alonso Sánchez, en el Auditorio Jesús Alberto Rey Mariño, a las 5:30 p.m. Moderador: Ángel Nemecio Barba.

El miércoles, a las 8:00 a.m. puede irse con Daniel Ferreira y su ‘Viaje al interior de una gota de sangre’, en el Auditorio Jesús Alberto Rey Mariño. Más tarde, a las 10:30 a.m. vaya al Auditorio Menor para escuchar a Juan Diego Mejía con ‘Soñamos que vendrían por el mar’. Mientras que si va a estar por el campus del Bosque puede ir a la charla de Francisco Leal a las 10:30 a.m.,

y si no, entonces quédese para ‘Violencia escolar y autoridad’ con Jesús Gallo, a las 2:00 p.m.

También a las 2:00 p.m. tendremos a Luis Noriega con ‘Razones para desconfiar de sus vecinos’ en el Auditorio Jesús Alberto Rey Mariño; más tarde a Esteban Mejía con ‘Esos besos que te doy’ en La Casona UNAB, y las 5:30 p.m. con ‘La ruidosa marcha de los mudos’, de Juan Álvarez, también en el Jesús Alberto Rey.

El jueves vaya a “Volver al oscuro valle”, de Santiago Gamboa, a las 10:00 a.m.; luego a las 2:00 p.m. ya sea con Mario Mendoza y su ‘libro de las revelaciones’ o con ‘Historia oficial del amor’ de Ricardo Silva; para rematar con Alberto Donadío y su ‘Historia secreta de un espía ruso en Bogotá’, a las 6:00 p.m.

Y el viernes, para finalizar, llega Olga Behar Leiser con ‘Más fuerte que el holocausto’ a las 8:30 a.m.; más tarde con ‘Penúltimas palabras’, de Gonzalo Valderrama a las 2:00 p.m., y al cierre del día con Julio César Prieto, con la obra ‘Desenmascarando al hombre que mató a Pablo Escobar’, a las 4:00 p.m.