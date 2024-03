Carnaval incluyente desfiló por las calles de Bucaramanga

Aunque el día internacional de la discapacidad se conmemora en diciembre, en la capital santandereana la población con discapacidad se adelantó a la celebración con una colorida caravana.

La caravana terminó en la Plazoleta de la Democracia donde se realizaron actos de danza, canto y poesía, protagonizados por ellos. (Foto: Jaime del Río /VANGUARDIA LIBERAL)

Música, danza y alegría contagiaron a cerca de 500 personas en condición de discapacidad quienes, acompañadas de sus familias, disfrutaron ayer de la celebración del Día de la Discapacidad convocada por la Secretaría de Desarrollo Social municipal.

Desde la 1:30 de la tarde, grandes y chicos, con disfraces y otros con la camiseta tricolor, iniciaron el recorrido por dos de las principales calles de Bucaramanga. La caravana finalizó en la Plazoleta de la Democracia donde se tenían preparados diferentes actos culturales para deleitar a las familias.

“Este es un acto de reivindicación de los derechos y de reconocimiento de las capacidades y los talentos de la población con discapacidad”, comentó Henry Murillo, coordinador del programa de Discapacidad de la Alcaldía de Bucaramanga.

Los integrantes de las diferentes fundaciones y asociaciones que trabajan en pro de la población con discapacidad en Bucaramanga, bailaron, cantaron y disfrutaron de los actos culturales. En la jornada hizo presencia la Universidad de Santander, la Universidad Santo Tomás y la UNAB, además de la Fundación Fundown, Fandic, la Escuela taller para ciegos, Sin límites, Ideales y el Instituto Asopormen.

Muchas barreras

Cabe recordar que en Bucaramanga actualmente hay identificados 24.945 personas en condición de discapacidad. Sin embargo, de acuerdo con Henry Murillo, dicha población es mucho más amplia, pues muchas personas no son identificadas y no reciben ayudas o vinculación a programas de la Administración.

“Buscamos que las empresas y las entidades públicas nos reconozcan y se piense una ciudad para nosotros”, destacó Murillo.

A diario, comentó el coordinador, la población enfrenta diferentes barreras, tanto de tipo físicas o arquitectónicas, culturales o actitudinales.

“Mucha gente considera que las personas con discapacidad no somos útiles a la sociedad, en ese caso, lo primero que hacen es aislarnos, o a veces nos integran pero solo a ciertas tareas, no nos tratan como iguales, por lo que no nos dan una real inclusión a la sociedad”, expresó.

Es por esto que estas actividades están orientadas a hacer visible la población. Beatriz Ortíz, directora de Fundown, destacó que estas actividades buscan exaltar las capacidades de la población, para motivarlos a crecer.