Ante 'ola' de inseguridad en Bucaramanga, piden políticas en el tema

Las fuentes consultadas y el mismo Gobierno Local consideran que en la ciudad debe existir una planeación estratégica y mayor inversión de recursos para ejecutar programas y proyectos enfocados en prevención, control, sanción y corrección de la violencia y del delito.

Conocedores en el tema creen que en Bucaramanga se debería habilitar un observatorio del delito, a fin de conocer con presición los índices de criminalidad y sus características. (Foto: Archivos /VANGUARDIA LIBERAL)

Ante el notable incremento reportado este año por Policía en los casos de hurtos a personas (29%), viviendas (20%) y establecimientos comerciales (11%), y teniendo en cuenta que Bucaramanga supera el promedio nacional en casos de violencia interpersonal y familiar, líderes políticos y expertos en el tema han insistido en la necesidad de crear una política pública en seguridad y convivencia para la capital santandereana.

De acuerdo con las observaciones expuestas, incluyendo al mismo Gobierno Local, la ‘Ciudad Bonita’ está en mora de diseñar e implementar estrategias concretas, a corto, mediano y largo plazo, dirigidas a prevenir, controlar, sancionar y corregir los diversos delitos y actos de intolerancia que con frecuencia se comenten.

Un pacto gobierno-ciudad

La implementación de políticas públicas en dicho asunto es una medida que, en el mundo, ha sido adoptada en poblaciones como Ciudad de México y New York. En Colombia, los gobiernos de ciudades como Medellín y Cali también han implementado tales directrices.

En la capital antioqueña, dicha iniciativa se implementó a partir de 2015. En ese entonces, sus diferentes actores sociales, políticos, autoridades, academia, entre otros, se unieron para realizar una planeación estratégica.

Producto de este pacto entre gobierno y ciudad, se asignaron más recursos y mayor capacidad institucional para gestionar acciones y sostenerlas durante varias administraciones municipales; de hecho, en Medellín se creó la Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad.

Sumado al aumento de la capacidad operativa del Municipio, por parte de instituciones como Policía, Fiscalía, entre otras, también se hizo un fortalecimiento de su accionar.

De manera detallada, cada problemática en materia de seguridad y convivencia fue estudiada y clasificada, lo que permitió priorizar y lograr eficiencia en inversión de dinero, disposición de personal y proyección de objetivos.

Para mencionar algunas cifras, según Medellín Cómo Vamos en 2015 la capital antioqueña fue excluida del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (México); avance que hasta la fecha se mantiene.

“Los delitos de hurto en vía pública, robo de motos y hurto a entidades financieras crecieron entre 2015 y 2016, 49%, 15% y 88,9%, respectivamente. En contraste, el hurto de carros, el hurto de residencias y el hurto a entidades comerciales bajaron un 12%, 9% y 4%, respectivamente”, señala un informe de Medellín Cómo Vamos.

“En seguridad alcaldía está desmantelada”

Para Julio Acelas, conocido analista político de la ciudad y director del Observatorio Ciudadano de Santander, la capital santandereana carece de planeación gubernamental y tiene fallas en las directrices en materia de seguridad y convivencia, “constitucionalmente, la Alcaldía es el ente responsable y encargado de la planeación en materia de seguridad. Hoy no tenemos política pública, las metas de cumplimiento del actual plan de desarrollo son precarias”.



“Primero, la Alcaldía hoy no tiene ni idea de las cifras sobre el tema; segundo, los planes que están ejecutando no tienen ningún impacto y tercero, para la Secretaria del Interior el tema de inseguridad no es grave, tiene un desconocimiento absoluto frente a tal asunto. Cuando la institucionalidad es precaria, lo que sucede es que los problemas se acentúan. En materia de seguridad y convivencia la Alcaldía de Bucaramanga está desmantelada, lo que hizo fue pasarle el problema a la Policía”, agregó Acelas.



“No hay cifras”



Este experto en la materia también habló de la importancia de conocer con precisión los diferentes indicadores sobre criminalidad e intolerancia: “este problema en Bucaramanga tiene mucha relación con la vinculación de jóvenes al delito, y en dicho asunto no hay cifras. El consumo y comercio de drogas es otro de los problemas, del cual tampoco hay datos”.



De acuerdo con lo asegurado por este analista político: “en 2015 se creó el Observatorio Municipal del Delito pero esta Administración Municipal no continúo dicha gestión. Sin información exacta y creíble cómo se invierten bien los recursos, hacerlo sin saber es perder la plata”.





“Se necesita una política pública”

El concejal John Claro, del Partido ASI, considera que frente a la realidad que atraviesa la ‘Ciudad Bonita’ el Municipio debería brindar mayor atención y diseñar más estrategias contra la inseguridad.



“Aunque aquí el problema no es tan complicado como en las ciudades más grandes, sí se necesita una política pública en el tema. Por ejemplo, el Observatorio del Delito serviría para detectar el comportamiento ciudadano de crímenes e intolerancia, de cuáles son los casos que más se repiten y en qué zonas. La Administración no ha tenido esta voluntad, a pesar que nosotros ya se lo hemos solicitado”, expresó el Cabildante.



Según Claro: “con tal información se podría definir estrategias y acciones específicas para combatir los problemas de inseguridad de una forma efectiva y aprovechando de mejor manera los recursos, tanto de personal como en dinero, que existen. Estos mismos datos servirían para hacer más eficientes los programas o proyectos en prevención; pues las problemáticas no son iguales en todas las comunas. Así se optimizarían muchos esfuerzos”.



Manolo Azuero, jefe de Gobernanza de la Administración Local, manifestó sobre tal propuesta: “sí debe adoptarse y en general, cualquier tema de interés público que demande un esfuerzo de largo plazo, debe abordarse desde una política pública, en este caso en seguridad. No se puede confundir el asunto de la seguridad como algo exclusivamente policial, sino que tiene que tener un componente social”.



Al contrario de Acelas y de Claro, Azuero dijo sobre dicho observatorio, “hay que aprovechar los mecanismos que utiliza hoy la Policía para observar y entender este tipo de fenómenos. Más que fortalecer las labores de observación, lo que se requiere es reforzar las acciones a partir de lo que ya sabemos. Por ejemplo, está claro que uno de los territorios más desafiantes en seguridad ciudadana es el norte. Con el Plan Integral Zonal realizado por esta Administración se aborda tal desafío. La implementación de este proyecto va a tener un impacto muy positivo en la seguridad de la ciudad, en especial en las comunas 1 y 2; es una porción del municipio pero es un territorio significativo”.



Por su parte, Alba Navarro, secretaria del Interior, se mostró en desacuerdo con la idea de crear una política pública en seguridad y convivencia: “suena muy lindo crearla en el papel, pero de sustancia qué hay. Nos gastamos el tiempo en reuniones y en comités pero la sustancia dónde está. Mientras nos inventamos una política por qué no hacemos una intervención, por ejemplo, en Campo Madrid... hagamos una intervención estatal, esto no se trata de políticas, el tema se debe abordar desde la alta gerencia; sino vamos a seguir en lo mismo”.