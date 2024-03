Esto es lo que usted debe saber, si es afiliado de Medimás en Santander

Christian Bueno tiene pendiente una laparoscopia por una hernia inguinal, que le fue detectada en mayo de este año.

Las autoridades locales informaron que se brindará acompañamiento a los usuarios en la región. (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Las autoridades locales informaron que se brindará acompañamiento a los usuarios en la región. (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

Ante la intensidad del dolor y las visitas a urgencias, en junio pasado un médico especialista le autorizó una operación.

“Con todos los exámenes hechos desde el 12 de junio, la operación me la programaron hasta el 30 de julio pasado”, comentó Christian.

Sin embargo, dos días antes de la fecha, lo llamaron para cancelarle la intervención quirúrgica. “Me dijeron que en septiembre me volvían a llamar para reprogramar la cirugía, porque el cirujano estaba de viaje”, narró.

Ante esto argumento, a Christian no le quedó más que esperar. Pero la hernia siguió creciendo. El fuerte dolor lo obligó a nuevamente acudir a urgencias. Lo remitieron a la Oficina de Autorizaciones de Medimás, donde se encontró con una sorpresa. “Me dijeron que no fui a mi cirugía y que no me habían podido contactar”.

Según el paciente, nunca lo llamaron. Además, volvió a urgencias porque el dolor le impedía trabajar.

Christian ya instauró una acción de tutela y se encuentra a la espera de la decisión, pues la operación no se la han programado. Casos como el de Christian se registran con frecuencia en Santander. Ahora, con la noticia de la revocatoria de la venta de Cafesalud, él, así como los 290 mil afiliados a Medimás en Santander, temen que no les sea brindada la atención requerida.

De los usuarios en el departamento, 206 mil pertenece al régimen contributivo y 84 mil del régimen subsidiado, que son atendidos en 189 Instituciones Prestadoras de Salud, IPS.

La Superintendencia de Salud anunció que fue habilitado el correo electrónico afiliadosmedimas@supersalud.gov.co para que los pacientes registren sus quejas y reclamos.

“Si se presenta algún tipo de traumatismo, los usuarios tienen todos los canales abiertos para que puedan acudir a Personería, Defensoría o Supersalud”, destacó Omar Ochoa, Personero de Bucaramanga.

La Personería de Bucaramanga, por su parte, manifestó que este año ya se han radicado 36 quejas por atención en salud de esta EPS. El año anterior, 74 peticiones y 33 quejas de Medimás se presentaron.

El Personero de Bucaramanga agregó que en el primer trimestre de este año ya se había logrado una cobertura del 90% de los usuarios de Medimás. Esto, puesto que el año anterior la EPS no tenía suscrito convenios con entidades.

“Desde agosto del año pasado hemos prestado un acompañamiento a los usuarios para disminuir el número de quejas en Bucaramanga”, indicó Ochoa.

Diego Barajas, defensor del Pueblo en Santander, manifestó que se prestará especial atención a los casos que se presenten de esta EPS.

Luz Ramírez

Familiar de paciente

“A mi mamá la trajimos grave por una caída y no la atendieron. La mandaron para la clínica Comuneros y luego la trasladaron a la Chicamocha. No le dieron la atención que merecía y murió”.

Diana Rojas

Afiliada a Medimás

“Empezó bien y con el tiempo comenzó a desmejorar. A veces la atención es buena, otras veces no tanto, depende del personal. Si se vende, no habrá citas, se volverá un caos”.

Helena Hernández

Madre de joven afiliada

“Mi hija perdió un ovario por negligencia de Medimás. Llevábamos tres años en busca de una cirugía. La respuesta de la EPS siempre fue la misma: No hay médicos ni citas disponibles”.

María Esparza

Afiliada a Medimás

“Las citas con especialistas siempre se demoran, los medicamentos no los entregan, cuando empecé con Saludcoop era buenísimo, ahora me ha tocado dar muchas vueltas para cualquier trámite”.