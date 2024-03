Desde el jueves en la noche, en la entrada del asentamiento humano José María Córdoba en el Norte de Bucaramanga, jóvenes y adultos recogen latas y otros escombros de lo poco que queda después del incendio que consumió 30 viviendas.

Testimonios de una tragedia en Bucaramanga que aún no termina (Foto: Fabián Hernández / VANGUARDIA LIBERAL)

La tragedia apenas empieza. Después del incendio, que consumió 30 viviendas en el Norte de Bucaramanga, las familias vivieron una de las noches más amargas de sus vidas.

Muchos durmieron entre los escombros que quedan de sus casas, pues temen que sean invadidas. El viernes, desde muy temprano, seguían recogiendo escombros y limpiando lo poco que queda de sus casas. Quieren ‘levantar sus ranchos’ de nuevo, pues no tienen a donde ir.

Con ayudas que llegaron de las autoridades, ayer se instaló un pequeño comedor comunitario. Los vecinos que sobrevivieron a la emergencia, aportaron la mano de obra. En la mañana hicieron arepas, y para el almuerzo, en una olla comunitaria, maduro cocido, arroz y pollo.

En medio de su nueva realidad, las familias damnificadas piden ayudas.

Luis Ortega, director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, informó que fue decretada la calamidad pública. Las familias recibirán un bono por $350 mil para cubrir un arriendo por seis meses.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta una campaña de recolección de ayudas. Si usted desea contribuir, puede llevar donaciones de ropa nueva o usada, de todas las tallas, a cualquier CAI. Además se recibirán alimentos no perecederos, implementos de aseo y colchonetas.

‘Por rescatarme, mi esposa se quemó un brazo’





Mario Andrés Córdoba es un atleta en condición de discapacidad. Entre los escombros de su hogar, lo único que queda es una pequeña rampa, que era el acceso a su casa. Vivía contiguo al lugar donde se originó la deflagración.

Esa tarde, descansaba en el sofá de la sala, cuando empezó la disputa en la casa vecina. “Fue demasiado duro. Con mi esposa tratamos de detener a Sander. El vecino amenazaba con prender la casa. Nosotros le dijimos que iba a incendiar todo, pero decía que no, que solamente la casa de él. Cuando nos dimos cuenta, ya había fuego”, relató. Inmediatamente, su esposa, corrió por la silla de ruedas, y lo subió como pudo. Tratando de sacarlo, por los nervios, la silla se le resbaló tres veces. Mario casi se cae. En ese momento, ya las llamas venían muy cerca y Florencia, en el rescate, se quemó el brazo. Pudieron salir, pero lo perdieron todo.

“Mi esposa tenía una cita 20 minutos antes, si hubiera salido a recoger esos papeles, no me hubiera salvado”, contó Mario.

“Logramos sacar la ropa, pero no la robaron”





Rosa Villalba, su esposo y sus hijas se quedaron sin nada. “Después de todo esto, mi hija fue a comprarme el medicamento (tranquilizantes), de no ser así, no sería capaz de soportar esto. Ver mi casa y ver que no hay nada”, relató.

Al momento del incendio, Rosa alcanzó a reaccionar. Tomó algo de ropa, la echó en un canasto y la dejó en la entrada de su vivienda. “Cuando volví por mis animales, me la robaron. Quedé sin nada”, contó Rosa. Sin ropa y sin mascotas, pues cuando entró a recuperar sus pericos australianos y sus dos tortugas, ya el fuego había acabado con ellos. Logró salvar sus dos perritos. Y sacar el cilindro del gas. Eso es lo único que le queda.

La noche del jueves, la pasaron donde algunos familiares, pero se turnaron para cuidar lo que quedó de la casa, pues temen que sea invadida. “Vamos a ver cómo armamos un cambuchito ahí. Nos toca estar de día y noche en el lote, porque si no, no lo quitan. Ya se han robado puertas y rejas, esto no lo podemos dejar solo”, contó.

Las llamas a menos de un metro de distancia





El fuego consumió todo a menos de un metro de su casa. Mientras sus vecinos veían como sus pertenencias se desvanecían, e intentaban sacar mascotas y ropa, Alba Hernández llegaba al asentamiento José María Córdoba.

Había salido hacía cinco minutos de su casa con su hijo de 11 años.

“La gente empezó a correr. Empecé a ver el humo y me vine corriendo. Me preocupaba el cilindro del gas, pero ya las llamas estaban muy extendidas y no me dejaron pasar”, relató.

Cuando se logró apagar el incendio entró a su casa y con un vecino sacaron el cilindro. Afortunadamente, el fuego no pasó de la puerta. “Mi hermana desde el rancho de arriba le echó baldados de agua y otros vecinos ayudaron. Solo se quemó la puerta, unas tejas y las plantas del jardín”, dijo.

La peor parte la vivió su minina, que se quemó en el incendio. Aunque vive, se encuentra en delicado estado de salud.

Afortunadamente Alba no padeció daños mayores. Sin embargo, vivió una amarga experiencia. “Ver esto da mucha tristeza, ver como todo quedó destruido”, contó.

Como la casa de Alba, una cuadra completa estuvo a pocos centímetros del fuego. “Todos salimos a ayudar. Lo más urgente era sacar los cilindros de gas. Cuando ya no había agua, rompimos los tubos de agua para que saliera y ayudara a apagar las llamas”, contó Gabriel Solano, residente unas casas más arriba.

“Nos quedamos con lo que teníamos puesto”





Yolanda García no fue a trabajar este viernes. Desde las siete de la mañana llegó al lugar donde estaba levantada su casa, reducida escombros. En pie solo quedó la puerta, las ventanas de la fachada, y parte del baño. El resto, ahora son una pila de escombros.

Estupefacta, miró con dolor su nueva realidad. Caminó por el espacio que antes era la sala, la cocina y las habitaciones.

El jueves, mientras ocurría la tragedia, Yolanda estaba trabajando. También sus dos hijos y por fortuna, su nieto estaba con unos familiares. No había nadie en la casa. Cuando supo la noticia, se vino del trabajo, pero todo fue muy rápido. Cuando llegó, se encontró con un lote vacío.

Se quedaron con lo que tenían puesto. Ropa, zapatos, muebles, comedor, cocina, lavadora, todas sus pertenencias se perdieron. Y ahora, piden ayuda.

“Esto ha sido muy terrible. Todo pasó en un instante. Estoy acá desde muy temprano, esperando ayudas. Queremos que se pongan la mano en el corazón. Nos quedamos sin nada. Esto era lo único que teníamos, lo construimos con los ahorros de toda la vida”, relató Yolanda.