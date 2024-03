Superindustria abrió investigación por posible cartelización de contratos en Bucaramanga

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, entidad liderada por Andrés Barreto González, formuló pliegos de cargos a las empresas Construcciones, montajes y diseños; Techmor; HM Constructora; y Syproc, por presunta cartelización en 14 procesos de contratación adelantados por la Alcaldía de Bucaramanga durante 2017.

El proceso administrativo involucra 14 procesos de contratación con la Alcaldía. (Foto: Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

El proceso administrativo involucra 14 procesos de contratación con la Alcaldía. (Foto: Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL)

A la lista de empresas investigadas se suman siete personas naturales que actuaron bajo el título de empleados y directivos vinculados con las compañías investigadas.

El superintendente delegado para la Protección de la Competencia (e), Ismael Beltrán, fue el encargado de firmar la resolución No. 77484, mediante la cual se llevó a cabo el proceso administrativo.

La actuación se dio por “dos denuncias presentadas por la Alcaldía de Bucaramanga en el marco de dos procesos de selección adelantados por esa entidad”. Según indicó la SIC, el objeto de los procesos contractuales era desarrollar distintas obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento urbano por un valor superior a $27 mil millones.

Las pruebas que se tienen, según la SIC determinan que “la colusión investigada habría consistido en la implementación de una estrategia para actuar de manera coordinada para que alguna de las empresas vinculadas en esa dinámica resultara adjudicataria de los contratos correspondientes”.

Si las investigaciones adelantadas durante el proceso llegan a concluir que hubo una violación contra las normas de la libre competencia, la SIC podrá imponer por cada infracción las siguientes sanciones: a los agentes del mercado, multas de hasta 100.000 Smlmv, equivalentes a $78.124 millones; a las personas naturales vinculadas con los agentes del mercado multas de hasta 2.000 Smlmv, equivalentes a $1.562 millones.

"Pasó año y medio y no se hizo nada"

Sobre el tema el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, agregó que, aunque “nosotros fuimos los que denunciamos el hecho, el superintendente Pablo Felipe Robledo no lo abrió nunca. Si no abren allá (en la SIC), yo no puedo hacer nada. Eso está bajo la batuta del Presidente de la República. Pasó año y medio y no se hizo nada”.

A su vez explicó que los señalados “estaban haciendo colusión que es una manera de robar a los pobres. ¿Y por qué los roban? Porque nos ponemos de acuerdo para poner 30, 40 o 50% más de sobrepeso en la licitación”.