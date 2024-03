Responsabilidad y autocuidado, el llamado de los expertos ante el grave panorama de la pandemia en Santander

Ante el colapso del sistema de salud, el aumento en los contagios de Covid-19, la circulación de dos nuevas cepas, las manifestaciones y la reactivación económica, que han desatado un panorama desalentador en Santander, los expertos hacen un llamado a la prudencia y a no descuidarse con las medidas de bioseguridad.

Durante las últimas semanas el aumento en el número de casos de Covid-19 en Santander ha puesto en jaque al sistema hospitalario. Jaime Moreno / VANGUARDIA

Durante las últimas semanas el aumento en el número de casos de Covid-19 en Santander ha puesto en jaque al sistema hospitalario. Los centros médicos superaron su capacidad instalada en urgencias y hospitalización y en las Unidades de Cuidado Intensivo no cabe un paciente más.

Por segundo día consecutivo, el departamento duplicó su número de casos positivos, pasando de una estabilidad de poco más de mil casos a reportar más de tres mil.

Ante esa realidad, que hoy es la que enfrenta la región, expertos médicos y epidemiólogos hacen su análisis y un llamado de autocuidado y responsabilidad, pues pese a la vacunación la pandemia aún está latente.

“Marchas, el gran foco de contagio”

Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, y el Hospital Internacional, HIC, hace un llamado a la prudencia y a que la gente no salga a las movilizaciones convocadas en medio del Paro Nacional.

“Estamos en la peor época y todos los días va a ser el peor momento. Hoy tenemos 3 mil nuevos contagios, lo que significa que en dos semanas serán 450 pacientes clínicamente enfermos, y de esos 450 al menos 150 van a requerir hospitalización y no hay camas. Las muertes van a ser incontrolables”, indicó.

Reveló que en el HIC y en la FCV el panorama es “terrible”. “No hay capacidad para recibir pacientes, no hay puntos de oxígeno donde conectarlos además de la limitación porque pusieron una cuota. El personal de salud está cansado y desmotivado, pues ante tanto esfuerzo por salvar vidas, la gente sigue siendo muy indisciplinada”, agregó.

Según él, las marchas son el gran foco disparador de contagios. “La curva comenzó a subir cuando comenzaron las marchas”.

No era el momento para la reactivación

Para Héctor Meléndez, jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Foscal no era el momento adecuado para la reactivación económica, ni de la región, ni del país.

“No podemos obviar el colapso del sistema de salud, con mortalidad fuera de las UCI, ni el desabastecimiento de insumos y de oxígeno como elementos vitales para la atención. Desde el gremio médico y científico hemos manifestado que no era el momento adecuado para la reactivación, debemos tener más responsabilidad, todos somos responsables, ya no es uno solo, todos estamos poniendo granitos de arena en este preocupante panorama y los médicos somos quienes recibiremos el golpe total de la incapacidad de atender más pacientes porque física e institucionalmente es imposible”, argumentó.

Destacó que ante el próximo puente festivo que se avecina es necesaria la prudencia, “reactivarnos gradualmente y seguir aplicando las medidas de autocuidado, para no propagar más el virus. Debemos insistir al gobierno en una vacunación masiva, que en este momento es la única herramienta que minimiza el riesgo”.

Confinamiento total, la solución para frenar la cadena de contagios

Carlos Ibarra, subgerente Médico del Hospital Universitario de Santander, HUS, señaló que la forma más rápida y más eficiente para salir adelante es hacer lo que han hecho muchos países: poner una cuarentena estricta obligatoria de tres a cuatro semanas hasta que la cadena de contagio se corte.

“El confinamiento estricto es lo único que nos ayudaría a cortar de manera drástica los contagios. Lo hicieron Francia, España e Italia en el tercer pico dada la crisis que tenían. Sin embargo la situación social del país es compleja, tenemos personas marchando, comerciantes afectados por la pandemia y el nivel económico de Colombia no es el mismo que los países desarrollados. Mientras no se pueda no nos queda más que seguirle pidiendo a la gente que se cuide, ojalá use doble tapabocas, que siga con el lavado de manos frecuente y tratar de permanecer el mayor tiempo en casa, porque hay demasiados casos circulantes de coronavirus. La situación no va a mejorar, va a empeorar cada día más y no se ha visto que las medidas personales sean eficientes”, explicó.

“La responsabilidad es del Gobierno”

En palabras de Álvaro Javier Idrovo, médico, doctor en Epidemiología y magíster en Salud Pública, “la primera responsabilidad en una pandemia es de los gobernantes, no se puede culpar a los ciudadanos de todo, no pueden culpar a los más pobres de haber ocasionado este incremento y hablar de autocuidado cuando en muchos hogares no hay los medios para tener un jabón y un tapabocas”.

Recalcó que de manera urgente se hace un llamado a los gobernantes para que decidan priorizar la salud sobre la economía. “Deben contemplarse apoyos económicos para esas personas que están exponiéndose al virus obligadas por la necesidad. En Santander ha habido un interés exagerado, a mi parecer, de salvar más la economía que la salud, se le apunta a la reactivación sí o sí y no importó nada más, pese a que estamos en el peor momento”.

Agregó además que por ahora “llegamos al punto más alto de la pandemia, pero eso no quiere decir que más adelante no haya una probabilidad de que ocurra un nuevo pico, pueden haber más”.

“El sector sanitario no está siendo escuchado”

Juan José Rey, epidemiólogo y Decano de la Facultad de Salud de la Unab expresó que desde el gremio médico y científico se ha evaluado que el Gobierno Nacional ha optado por dar un proceso de aceleración a la apertura de la economía en el peor momento epidemiológico para muchas regiones, como el caso de Santander.

“Hace un año estábamos en una apreciación completamente diferente de la situación, de más precaución, de más control, donde las medidas sanitarias eran las que lideraban. Hoy a pesar de que el panorama es diferente el sector sanitario no está siendo escuchado. El Gobierno debe reflexionar sobre la resolución de la reapertura económica”, dijo.

Indicó además que aunque es normal que todo lo que rodea la pandemia agote es importante no bajar la guardia.

“En la medida en que hay mas casos más personas estarán consultando todos los servicios de salud, que hoy están colapsados. Nos hemos vuelto muy insensibles como ciudadanos, ya no queremos usar el tapabocas, no atendemos las indicaciones. Es muy importante que no perdamos la sensibilidad, la pandemia sigue estando presente y las cosas pueden empeorar, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, esa sensibilidad nos da la posibilidad de no bajar la guardia y de seguir conservando las medidas de autocuidado”.