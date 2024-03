Población priorizada se quedó sin vacuna por falta de dosis

Al cierre de esta edición, la Secretaría Departamental de Salud confirmó que ya había recibido las respectivas resoluciones para iniciar, desde este domingo 20 de junio, la distribución de más de 78 mil dosis de Pfizer. No se disponen de primeras dosis de la vacuna de Sinovac.

La Secretaría de Salud Departamental confirmó que, a corte de 18 de junio, se han distribuido 831.277 vacunas de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac y AztraZeneca. Solo se disponen de dosis de Sinovac y AstraZeneca, estas últimas para municipios que no corresponden al área metropolitana de Bucaramanga. (Foto: Jaime Moreno / VANGUARDIA)

Las jornadas masivas de vacunación contra el COVID-19 fueron interrumpidas, en las últimas horas, en el área metropolitana de Bucaramanga. Las vacunas de las farmacéuticas Pfizer, primera y segunda dosis, y Sinovac, primera dosis, estaban agotadas.

En consecuencia, los mayores de 45 años, personal de salud, personas entre 12 y 45 años con comorbilidades, mujeres gestantes y demás población priorizada en el aplicativo MiVacuna quedaron a la espera de iniciar el proceso de inmunización.

De hecho, las personas que ya cumplieron el tiempo de segunda dosis de Pfizer tampoco han podido completar el esquema.

De acuerdo con información suministrada a Vanguardia por parte de los diferentes entes territoriales, en Girón y Piedecuesta desde el jueves 17 de junio no se ha podido vacunar con Pfizer; mientras que, en Floridablanca y Bucaramanga, desde el sábado 19 de junio.

Wendy Arévalo, talento humano en salud y quien resultó afectada con la situación, aseguró que tenía programada para ayer la aplicación de su segunda dosis de Pfizer en Bucaramanga. Por lo tanto, muy temprano se dirigió al Colegio Las Américas, donde no fue atendida porque nunca se comunicó oportunamente que se habían agotado los biológicos.

“Llegué alrededor de las 8:30 de la mañana, ya había mucha gente esperando. Luego salió una persona con un megáfono a indicarnos que no habían vacunas ni para primeras, ni para segundas dosis de Pfizer. Y creo que de ninguna. No estaban atendiendo a nadie”, relató.

Arévalo sostuvo que quedó la “incertidumbre al no saber cuándo nos van a vacunar. Me preocupa el tiempo prolongado que pueda pasar desde la primera dosis, porque la efectividad se da si uno cumple con el periodo entre una dosis y otra. De hecho, la persona que estaba dando la información dijo que podíamos esperar hasta 84 días y eso no es cierto”.

Gladymar Díaz Parra, coordinadora de Plan Departamental de Vacunación contra el COVID-19, en la mañana de ayer confirmó que solo se ha podido avanzar con la aplicación de segunda dosis de Sinovac en Santander; esto debido a inconvenientes con la distribución de las vacunas de Pfizer.

“Tenemos 28.080 mil dosis de Pfizer en el Centro de Acopio Departamental (recibidas el 17 de junio a las 5:00 p.m.) y no hemos tenido resolución del Ministerio de Salud y Protección Social para la distribución, entonces no sabemos a qué población va dirigida”, subrayó.

Díaz Arévalo explicó que el problema surgió porque se esperaban 36.240 dosis.

“Si hubiésemos recibido la mínima cantidad que esperábamos de segundas dosis, con total seguridad ya se hubiera efectuado la distribución, sin necesidad de resolución. Entonces, como no llegaron completas, no sabemos si lo que llegó son primera o segunda dosis y eso se confirma es con la resolución de Minsalud”, acotó.

Con respecto a la preocupación de los ciudadanos por no acceder a tiempo la segunda dosis, la coordinadora del Plan Departamental de Vacunación dijo que una vez sea recibida la respectiva resolución se procederá a l rápida distribución entre los diferentes municipios.

“El periodo interdosis de Pfizer, si bien es de 21 días, los lineamientos técnicos nos dicen que podemos esperar hasta el día 22 y 23. Sin embargo, el ministro Fernando Ruiz anunció que el periodo interdosis de Pfizer se puede ir hasta las 12 semanas. No habrá problema con la inmunidad”, agregó.

Antes de finalizar la tarde, la Secretaría de Salud Departamental confirmó la llegada de 50.310 dosis de Pfizer, la cuales de acuerdo con la resolución 814 serán destinadas como segundas dosis.

No obstante, se recibió la resolución de las 28.080 dosis que permanecían en el Centro de Acopio, las cuales serán utilizadas como primeras dosis para inmunizar a personas que están en las etapas 1, 2, 3 y 4 .