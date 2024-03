En Bucaramanga, el 42 % de la gente dice que prefiere el transporte pirata

La ilegalidad le sigue ganando la batalla al transporte público organizado. Los bumangueses y demás ciudadanos de Piedecuesta, Floridablanca y Girón prefieren utilizar el mototaxi o las aplicaciones que garantizan la movilidad. Hacer uso de estas modalidades de transporte se ha convertido en un hábito para los ciudadanos del área metropolitana.

Las esquinas que bordean a la Plaza de Mercado Central están invadidas del transporte ‘pirata’. (Foto: Diego Calderón / VANGUARDIA)

En inmediaciones de la carrera 20 con calle 35 también funciona una estación ilegal de conductores. (Foto: Diego Calderón / VANGUARDIA)

La esquina de la calle 36 con carrera 15 está identificada como una estación satélite del ‘mototaxi’. (Foto: Diego Calderón / VANGUARDIA)

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció que redoblará los operativos de control del transporte ilegal. (Foto: Diego Calderón / VANGUARDIA)

Por economía, por ahorro de tiempo, por el fácil acceso, por ‘comodidad’ y por las evidentes deficiencias que presenta el Sistema Integrado del Transporte Masivo, Sitm, el 42 % de la gente del área metropolitana de Bucaramanga admite que prefiere utilizar el transporte ‘pirata’ antes que los buses, los taxis y los demás medios de transporte convencional.

Así lo revela la más reciente Encuesta de Movilidad de Usuarios, en la que además queda claro que las aplicaciones que ofrecen estos servicios de transporte también satisfacen a los pasajeros.

De manera precisa, otra de las razones por la que cientos de usuarios utilizan este servicio se sustenta en el hecho de que son más frecuentes los recorridos que ofrecen estos conductores.

Los encuestados señalan que el problema no es el precio o la tarifa del pasaje, sino la rapidez con la que se transportan. Además, dicen que prefieren un servicio como el ‘mototaxi’ o como el de las aplicaciones virtuales porque “los recogen y los dejan en lugares en donde Metrolínea no pasa o no está autorizada para recogerlos”.

Los buses del Sitm demoran en pasar y no llegan a todos los barrios. Por eso, muchas personas prefieren el transporte alternativo, para poder llegar más rápido a sus hogares.

El sondeo también indica que la motocicleta, que en un principio era utilizada de manera personal, se ha convertido en uno de los medios de transporte favoritos de los habitantes de la meseta.

Factores como la falta de empleo y las pocas oportunidades para poder llevar el sustento a los hogares se han convertido en las razones por las cuales cientos de personas han decidido poner su vehículo al servicio.

Sin embargo, la masificación de la actividad ha hecho que se genere otra gran problemática como lo es la inseguridad. Además, a esta modalidad de transporte se suma el caos vehicular en el que se ha convertido el ‘mototaxi’, el cual invade esquinas claves de la ciudad para habilitar en ellas estaciones satélites de la ‘piratería’.

Carlos Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga, recordó que pese a que los usuarios argumentan varios beneficios, los ‘mototaxis’ también son sinónimos de riesgos.

El principal problema es que llegado el caso que se presente un accidente de tránsito, nadie responderá por la integridad ni por los daños del pasajero, como quiera que estas motos no cuentan con un seguro especial, como sí lo tienen los vehículos de transporte público legal.

La entidad asegura que, a través de estrategias como la Patrulla Móvil, se implementará una mano dura contra esta modalidad de transporte ilícito y se harán fuertes operativos para disminuir el interés de la gente por utilizar este servicio ilegal.

Hay que advertir no se trata sólo de lo antihigiénico que representa el ‘mototaxismo’, también es preciso decir que es hora de hacerle frente a esa ilegalidad y buscar que la normalidad y la ley sean de nuevo la cara que represente la movilidad en el área.