Incautadas más de 35000 unidades irregulares de licor y cigarrillos en Santander

Tapas sellos y etiquetas falsas fueron descubiertas por las autoridades Reportan decenas de negocios sancionados Los operativos desplegados en Santander buscan contrarrestar el ingreso de mercancías de contrabando y la venta al público de productos adulterados que pueden poner en riesgo su salud

Si tiene información sobre la ventas de licores adulterados en Santander, puede reportar el caso o realizar la denuncia a través de la línea 159 o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.

En medio de visitas y labores de verificación efectuadas durante 2023 en establecimientos comerciales de Santander, más de 35.000 unidades de licor y cigarrillos fueron incautadas por las autoridades, a raíz de diversas irregularidades cometidas en su comercialización.

Estos miles de productos fueron decomisados luego de que se evidenciara que fueron contrabandeados, además de que una gran cantidad de estas incautaciones obedecieron a mercancías adulteradas o falsificadas.

Hablamos de productos que, debido a su comercialización irregular, representan múltiples riesgos contra los consumidores, como, por ejemplo, intoxicaciones. En esta temporada navideña las autoridades solicitaron al público extremar las precauciones al momento de comprar y consumir bebidas embriagantes.

La venta de trago adulterado y de contrabando es más común de lo que se cree. En lo corrido de 2023 el Gobierno Departamental reportó sanciones económicas y cierres temporales contra 28 negocios que infringieron normas por ventas de productos irregulares.

“El Grupo Operativo de la Secretaría de Hacienda, junto con la Policía Fiscal y Aduanera, lograron la aprehensión de 35.642 unidades de productos ilegales en el departamento como cervezas, cigarrillos, licores e insumos secos como tapas, sellos y etiquetas falsas, avaluados en más de $335 millones”, informó la Gobernación de Santander.

De acuerdo con el balance entregado por el Departamento, en total se han llevado a cabo 2.604 visitas a establecimientos comerciales, en 44 municipios.

Como parte de la mercancía decomisada, se clasifican las cifras de los elementos secos con un porcentaje del 43 %, licor nacional con un 31 %, y cajetillas de cigarrillo con un 22 %.

Félix Ramírez Restrepo, secretario de Hacienda de Santander, resaltó que “estas acciones debilitan las redes criminales y reducen la presencia de actividades ilegales en la región. Protegemos a los consumidores de los posibles riesgos para la salud y aportamos a las finanzas del departamento para la ejecución de todos los proyectos sociales”.

Recomendaciones de las autoridades

Si tiene información sobre la comercialización de licores adulterados en Santander, puede reportar el caso o realizar la denuncia a través de los siguientes canales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa:

* Línea 159.

* Correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.

Los expertos en salud advierten que el consumo de licor adulterado puede causar intoxicación, alteraciones renales y neurológicas, hasta la pérdida de la visión, dolor intenso de cabeza, nauseas, entre otras afecciones contra la salud.

Para disminuir estos riesgos, las autoridades sugieren tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de comprar e ingerir bebidas embriagantes:

* Asistir a establecimientos reconocidos y confiables.

* Desconfiar de los negocios en los que el licor se vende a precios muy bajos.

* Verifique que el sello, estampilla y tapa de la botella estén en buen estado, con letra legible, que no esté borrosa, que la tinta no se caiga y que no se desprenda fácilmente.

* Según el Invima, todas las botellas de alcohol deben tener la siguiente información en sus etiquetas: datos del fabricante y número de registro sanitario; el contenido o porcentaje y grado de alcohol; el contenido volumétrico en mililitros; la fecha de elaboración del producto; nombre, dirección y ubicación del establecimiento importador del producto.

* Revisar la botella a contra luz, para verificar que el contenido sea totalmente traslucido. No debe contener partículas flotantes, extrañas, ni sedimentos.

* Si se encuentra en un establecimiento público, exija que la botella sea abierta en su presencia.

* Si sospecha que el licor ingerido no estaba en óptimas condiciones y presentas síntomas como visión borrosa o intolerancia a la luz, aumento de la frecuencia respiratoria, adormecimiento o debilidad muscular, acuda de inmediato a un centro médico para recibir atención.