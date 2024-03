Tema espiritual del día La manía de quejarse por todo y a toda hora

Sabía que las quejas son agujeros negros por donde se le escapa la energía Lamentarse por todo en lugar de ayudarlo lo debilita aún más

Pasar todo el día quejándose porque le pasa ‘esto’ o ‘aquello’, en lugar de aclararle el panorama, termina robándole la energía que necesita para solucionar de manera precisa eso que lo está atormentando.

Aunque usted cree que al quejarse se ‘desahoga’ o puede ‘mitigar la frustración’ que le genera ese momento por el que atraviesa, al final solo multiplica sus tensiones y se complica más la existencia.

Y eso ocurre porque usted permanece centrado en lo negativo y, sin siquiera notarlo, se contagia del ‘síndrome’ del descontento.

Es un asunto de ‘lógica’: su queja diaria nutre su decepción y su rabia, lo que le genera más sufrimiento y se amarga todo el día por ese acontecimiento.

Es un círculo vicioso: usted se queja y eso refuerza patrones negativos que, tal vez sin darse cuenta, interfieren con la resolución de ese problema. Eso deteriora su cotidianidad y su actividad social.

Las salidas a la delicada situación que vive no se encuentran abriendo la puerta de la ‘quejadera’; ellas surgen cuando usted decide enfrentarlas con decoro.

No tiene caso ‘gritar a todos los vientos’ lo que le pasa. Y el quid de este asunto no es negar que pasa por una situación difícil, de lo que se trata es de expresar lo que no le hace sentir bien, pero sin convertirse en el ‘quejumbroso’ del grupo.

Dicho de otra manera: busque un espacio para expresar de forma adecuada lo que siente, pero sin que eso que habla se convierta en un argumento cotidiano; es decir, sin que sea una queja continua.

Más allá de la adversidad por la que pase, no puede permitir que el desconsuelo se convierta en un hábito.

Si acepta y reconoce que cada situación difícil por la que pase es una oportunidad que le da la vida para reaccionar de manera propositiva ante algo, podrá ‘desenredar la pita’.

¡Déjese guiar por la intuición! En ese momento de aflicción, piense en la forma correcta de solucionar el problema. Todo en esta vida tiene su perspectiva.

Incluso es una sana terapia elevar una plegaria sincera al cielo, pidiendo fuerza y guía. Aunque parezca que la esperanza se desvanece, Dios le dará una mano.

Cuando se enfrente a ese remolino de la vida, mantenga su fe inquebrantable. Cada preocupación es una prueba que lo fortalece, si decide enfrentarla con entereza.

Superar la adversidad implica que haga acopio de ánimo y que deba ‘embadurnarse’ de esperanza.

Confíe en su poder interior y en la presencia amorosa de lo divino que le acompaña en todo momento. Vaya de la mano de Dios despejando el camino de obstáculos. ¡Hágame caso!

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Tengo muchas dudas sobre los pasos que debo dar para no equivocarme. Me la paso pensando todo el tiempo sobre lo que debo hacer en torno a una acción que le dé un giro a mi vida, pero temo a lo desconocido. Pienso de manera recurrente en eso y no vivo tranquilo. No sé qué hacer. Deme un consejo. Mil gracias”.

Respuesta: Comprendo que la resistencia a lo “desconocido” pueda generarle ansiedad. Sin embargo, debe estar abierto a nuevas perspectivas.

Tal vez sus pensamientos lo están atando y sus miedos lo tienen atiborrado. ¡Sea consciente de ellos!

Reconozca que todo sucede por una razón y que cada experiencia, por difícil que sea, le dejará enseñanzas.

Déjeme decirle que los temores suelen ser producto de creencias limitantes que ha adquirido a lo largo de su vida: identifique y supere esas ataduras, so pena de quedar anquilosado.

Confíe en sus capacidades y en su intuición. Aprenda a fluir con los cambios y con las situaciones impredecibles de la vida.

Es bueno pensar con detenimiento sobre los pasos que debe dar, pero no se quede solo en elucubraciones. ¿Qué le quiero decir? Que le dedique tiempo a la introspección para conectarse con su ser interior y para descubrir su verdadero propósito en este mundo; pero no se quede dando vueltas sin sentido.

Aprenda a confiar en el proceso y en su capacidad para enfrentar lo que venga. En ese orden de ideas, permítase aprender sobre cada situación que viva, de tal forma que pueda evolucionar en el camino. ¡Pídale a Dios una gota de claridad y de serenidad!

BREVES REFLEXIONES

Los cambios siempre vienen acompañados de remezones; y ellos no son el fin del mundo, solo son el inicio de una nueva forma de ver la vida. Eso que usted llama ‘crisis’ es un indicador de que ya no está a gusto con la forma en la que están ciertas cosas que le rodean.

En nuestro entorno nos encontramos con personas que nos realizan aportes positivos a nuestras vidas y con otras que, por el contrario, se transforman en sujetos tóxicos que debemos evitar. Hay gente que nos inspira y hay otra que nos agota. ¡Escojamos con cuidado!

Solamente somos administradores temporales de algunas cosas que Dios nos ha entregado para disfrutarlas de forma transitoria. Nada es nuestro, la vida nos la alquilan para que la disfrutemos mientras la tenemos.