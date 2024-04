¿'Tren de Aragua’ y ‘Clan del Golfo’ en el área metropolitana de Bucaramanga? Autoridades niegan presencia, mientras ong afirma lo contrario

Se realizó un Consejo de Seguridad en la Gobernación de Santander con presencia de diferentes autoridades locales, regionales y defensoras de derechos humanos.

Durante un consejo de seguridad para conocer la situación de orden público en el área metropolitana de Bucaramanga se descartó la presencia de grupos ilegales como el 'Tren de Aragua' y el 'Clan del Golfo'

Una de las conclusiones que dejó el Consejo de Seguridad Extraordinario Metropolitano realizado en la Gobernación de Santander, es que en lo que va corrido del 2024 se descarta la presencia de los grupos ilegales denominados ‘Tren de Aragua’ y ‘Clan del Golfo’ en el área metropolitana de Bucaramanga. No obstante, ongs en el departamento contradicen esta conclusión.

La reunión también entregó un balance en materia de seguridad. Entre enero y con corte al 8 de abril de 2024 se registró una reducción del 11 % en homicidios en el área metropolitana, van 51 frente a 56 del mismo período en el año anterior. Asimismo, hay una disminución del 38 % en la denuncia por hurto a personas, con 2.385 casos este año frente a 3.863 reportados en el 2023.

Sin embargo, en cuanto a la presencia de grupos ilegales como el ‘Tren de Aragua’ y el ‘Clan del Golfo’, el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso reveló en un informe que en el 2023 sí se registró la presencia de estos grupos en el área metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con el asesor jurídico de la Corporación Compromiso, Santiago Gamboa Lozada, en el caso del ‘Tren de Aragua’ se ha detectado su presencia en barrios como Luz de Salvación de Bucaramanga. Mientras que del ‘Clan del Golfo’ se tuvo conocimiento de su actuar en los municipios de Lebrija y Rionegro.

“Nos preocupa que la seguridad se haya vuelto solo golpes de opinión pero no hay acciones reales. Vemos con preocupación que el Alcalde (de Bucaramanga) diga en medios que no existe el ‘Tren de Aragua’ pero sabemos que sí lo hay y está en barrios como Luz de Salvación. Esto lo sabemos también a través de la Alerta 028 de 2021 que emitió la Defensoría del Pueblo. Además, vemos que no hay una estrategia transversal que vaya al desmantelamiento de estos grupos que terminan articulándose con Gaos como el ‘Clan del Golfo’ o como ‘Los del Sur’”, señaló Gamboa Lozada.

El secretario del Interior de Santander, mayor general (r) Óscar Hernández, dijo que de acuerdo con la información suministrada por las autoridades “se desvirtuó la presencia de grupos armados organizados como el ‘Tren de Aragua y ‘Clan del Golfo en el área metropolitana de Bucaramanga”. El funcionario agregó que otra de las conclusiones del consejo de seguridad fue que se deben implementar medidas para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana, porque el 67 % de los homicidios en Santander corresponden a intolerancia social.

“Se tienen que hacer campañas, articuladas desde el nivel municipal para impactar y mejorar las condiciones de convivencia ciudadana. A través de la acción unificada con la Gobernación de Santander se puede estructurar y poner en una mesa de consideración para implementar medidas de seguridad y convivencia en horas de la noche para evaluar el comportamiento de la ciudadanía”, concluyó el Secretario del Interior de Santander.

En el consejo de seguridad participaron la Quinta Brigada del Ejército Nacional; Policía Departamento Santander; Policía Metropolitana; delegados de la Procuraduría Regional; Defensoría del Pueblo Regional; Unidad Nacional de Protección; Gestión del Riesgo; alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Los Santos; como también Personerías locales.