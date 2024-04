El ‘Tecnológico’, uno de los colegios más antiguos de Bucaramanga, celebra 136 años de historia

La Institución Educativa Técnica Dámaso Zapata, que es el nombre oficial del colegio, tiene diseñada para este sábado, 13 de abril, una variada programación.

Panorámica del 'Tecnológico'.

Compartir

Con más de un siglo de gloria y calidad académica, estudiantes, docentes, directivos y sobre todo egresados conmemoran los 136 años de historia de uno de los planteles más emblemáticos de la capital santandereana: el ‘Tecnológico’.

La institución educativa nace como plantel oficial mediante la Ley 14 del 4 de enero de 1887. Sin embargo es el 13 de abril de 1888 cuando abre sus puertas a los jóvenes de la época; en ese entonces ellos ingresaron a la Escuela de Artes y Oficios.

El 30 de noviembre de 1891, la reciente institución entregó a la sociedad su primera promoción de 10 bachilleres graduados en herrería, carpintería, guarnición y zapatería. Durante la guerra de los Mil Días y con la crisis económica del país, la institución cerró sus puertas hasta el año 1912.

A su regreso, en el año 1941, tomó el nombre de Instituto Industrial “Dámaso Zapata”, en memoria del maestro que formó con sabiduría a miles de personas y quien fundamentó con su ideología la cátedra en los colegios del país.

En ese año, se creó el bachillerato técnico. El recorrido por el arte y la ciencia llevó a egresados y directivos a lo más sobresaliente de la academia de la época.

Foto histórica del colegio. (Archivo/VANGUARDIA)

Esta destacada formación técnica y humana dio paso a la creación de la Universidad Industrial de Santander, UIS. En 1951, la educación fue tomada por hermanos Lasallistas, quienes fueron la base moral para formar bachilleres en especializaciones como electrónica, instrumentación, termotecnia y topografía.

Más tarde, hacia los años 70, se creó las especializaciones de mecánica, electricidad y dibujo técnico. De igual forma, en sus instalaciones nacieron en 1963 las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, que más tarde se trasladó a la Ciudadela Real de Minas.

Los hermanos Lasallistas se retiraron del colegio en el año 2008, y el servicio pasa a ser administrado por el Gobierno Municipal, que dispuso personal docente. Con más de un siglo de gloria, miles de egresados comparten sus conocimientos.

Hoy la institución cuenta con 5 mil 76 estudiantes en sus cuatro sedes, bajo la rectoría de José Joaquín Claros Méndez. Junto a él trabajan ocho coordinadores, 187 docentes y 12 administrativos.

Programación de hoy, sábado 13 de abril

A propósito del aniversario del 'Tecnológico', en el plantel se cumplen hoy varias actividades de integración.

A las 9:30 a.m., en la sede A, se cumplen actos culturales y artísticos; y a las 10:00 a.m. se desarrollan competencias deportivas, en las que se cumple un gran encuentro de fútbol entre los docentes y los egresados de la institución; además se realiza un partido de baloncesto.

De manera paralela se lleva a cabo la denominada ‘Pintatón’, con la participación de los estudiantes y de varios artistas.

La jornada se complementará con una jornada de salud e incluso, en otro recinto, el Ágora de la UIS, el conferencista Camilo Andrés Rueda Salcedo, ofrece la conferencia titulada ‘Back to the futuro’. Esta disertación es a las 8:00 a.m.