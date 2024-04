Buscan eliminar el cobro por reconexión en Internet: así es el proyecto que cursa en el Congreso

El trámite de este proyecto arrancó con la aprobación en la Comisión Sexta del Senado y ahora pasará a plenaria del Senado. Luego se trasladará a los dos debates en la Cámara de Representantes y, de aprobarse, iría a sanción presidencial. Su aplicación sería inmediata.

Las empresas que ofrecen este servicio en el país cobran por la reconexión entre $15.000 y $38.000.

Si a usted le han cobrado dinero extra por la reconexión de su servicio de Internet, televisión, telefonía móvil o fija, dicha acción, además de que pudo ser ilegal, se pretende eliminar a través de un proyecto de ley, que ya pasó su primer debate en la Comisión Sexta del Senado y fue aprobado por unanimidad.

El ponente de esta iniciativa es el senador Julio Alberto Elías Vidal, quien explicó que las quejas de la gente por esta situación lo llevaron a presentar el proyecto. Además, está el hecho de que las empresas que manejan estos servicios los cortan o reconectan con solo oprimir un botón o hacer clic. Incluso, se trataría del mismo sistema que detecta la falta de pago.

“En Colombia hay unas 53 millones de conexiones a Internet y algunas empresas que manejan estos servicios cobran desde $15.000 hasta $38.000 por la reconexión, lo cual es una cosa injusta y desproporcionada con los usuarios en Colombia”, dijo el senador.

Tenga en cuenta que por jurisprudencia las empresas de servicios públicos le deben avisar con tiempo cuando vayan a cortar o suspender algún servicio público.

El congresista añadió que si alguien no paga es porque no tiene con qué, porque el Internet ya es un servicio público esencial. “A través de él, las personas acceden a su estudio, trabajo, información, servicios de salud, luego no es porque no quieran el servicio, sino porque no tuvieron”.

El proyecto ahora debe pasar a plenaria del Senado para su aprobación, luego tendrá dos debates más en Cámara y se convertiría en Ley de la República.