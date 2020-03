Según el director de Tránsito de Bucaramanga, Juan Pablo Ruiz, las sanciones que se aplicaron hasta el momento corresponden a diferentes hechos y solo hasta el final del día se determinará cuántas de estas infracciones pertenecen a vehículos que incumplieron con la medida ambiental.

“Los operativos de control los adelantamos con la Policía Metropolitana de Bucaramanga en diferentes puntos de la ciudad como Provenza, el Norte, Bavaria, entre otros. Continuaremos a lo largo del día con las acciones de control”, afirmó Ruiz.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ratificó en la mañana de este lunes, en medio de una rueda de prensa, la aplicación del Pico y Placa ambiental.

Pese a que la medida entró en vigencia desde el pasado fin de semana, las sanciones que se realizaron durante este fueron pedagógicas.

Solo a partir de hoy las personas que sean sorprendidas incumpliendo con la medida “serán sancionadas con una multa económica de 15 días del salario mínimo legal, la inmovilización del vehículo, y la cancelación del valor de la grúa y patios”, señaló el director de Tránsito Local.

Durante los dos primeros días de la implementación del Pico y Placa ambiental , la calidad del aire mejoró de manera sostenible.

Según el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, “durante los días 14 y 15 de marzo todas las estaciones presentaron una reducción a tal punto que de acuerdo al ICA (Índice de Calidad del Aire), la calidad del aire está en un rango moderado”.

La medida del Pico y Placa ambiental ha generado diferentes reacciones entre los ciudadanos y los transportadores, quienes adelantan una movilización en la mañana de este lunes por diversas calles de la capital santandereana.

Sobre la medida

Esta restricción vehicular (carros y motos particulares) aplica en las franjas horarias de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. así:

Días calendario pares aplicará para placas terminadas en números pares; mientras que las fechas impares regirá para placas terminadas en números impares.

Es decir, hoy 16 de marzo, siendo día par, la restricción es para los carros cuyo últimos dígitos de la placa terminen en 0, 2, 4, 6 y 8.

Es importante recordar que este pico y placa ambiental, consignado en la Resolución 094, regirá de manera temporal hasta el 31 de marzo. Ese día se hará la evaluación respectiva ambiental.

La restricción no rige para los vehículos eléctricos, que funcionen con gas y híbridos, ni para los vehículos de los medios de comunicación.

El transporte público, entiéndase el que es tipo taxi, continuará funcionando con el pico y placa que venía rigiendo.