Un total de 35 niños matriculados en el Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA, dedicado a impartir educación formal especial, se quedaron sin clases porque la Secretaría de Educación de Bucaramanga no aprobó la inclusión de grado sexto en el plan de estudios. La decisión se tomó argumentando la falta de docentes.

Javier Quintero es padre de Juan David y Carlos Daniel Quintero, gemelos de 12 años y desde hace seis estudian en el Instituto IPA.

Relata este padre de familia que desde primero primaria sus hijos empezaron a tener problemas con el aprendizaje. “Se les olvidaban las cosas o no ponían atención. En el IPA los valoraron psicólogos y demás profesionales hasta dar con el diagnóstico, de tal forma que les ha ido mejor”.

La incertidumbre de Javier comenzó al enterarse que sus hijos no continuarán estudiando allí, y que tendrán que buscar un cupo en otra institución.

“Mis hijos no están asistiendo al colegio y sé de muchos padres de familia que matriculan los niños en otros colegios públicos, pero después de dos meses los sacan porque el trato y el rendimiento no es el mismo que en un colegio especializado”, manifestó.

Como el caso de Javier existen más. Jennifer Cadavid tiene cuatro hijos y es madre soltera, dos de ellos presentan problemas de aprendizaje.

Con 14 años, Daniel Smith Becerra ha repetido por tres veces consecutivas primero bachillerato, porque registra un pequeño retraso en la forma de aprender.

Por el contrario, su hermano, Harold David con 11 años ya cursa séptimo grado en el Instituto Politécnico. El menor fue diagnosticado con síndrome de Asperger.

“Mi situación es muy compleja. He tenido que cambiar a los niños muchas veces de colegio porque en ninguno he encontrado profesionales que entiendan que ellos son diferentes y que necesitan más dedicación en su proceso de aprendizaje”, manifestó Jennifer.

Siendo madre soltera y con cuatro hijos, Jennifer llegó el año pasado de Tona a la capital santandereana.

“Mis hijos entraron al programa de inclusión del Gobierno en Tona, pero decidí mudarme a la ciudad para darles una mejor educación”, argumentó esta madre.

Para el segundo semestre de 2018 obtuvo un cupo en el Instituto Politécnico. “Daniel y Harold no pudieron asimilar el nivel educativo y la cantidad de niños que habían aquí”, agregó.

“Con quien sufro ahora es con Daniel. Él no sabe leer, no sabe matemáticas y al no aprender rápido, se frustra. Había empezado a hacer deporte para calmar su ansiedad, pero le diagnosticaron pie de cristal”.

Ante este panorama, Jennifer acudió al IPA, en donde los especialistas valoraron la condición de su hijo y lo recibieron para empezar su bachillerato este año.

“Él me dijo mami ahora si voy a estudiar y a sacar adelante mi estudio, pero con la situación de los docentes quedé en las mismas”, finalizó.

Petición de la Secretaría

Esperanza Vera, rectora del Instituto de Problemas de Aprendizaje IPA, afirmó que esta situación ocurrió a raíz de una petición de la Secretaría de Educación de Bucaramanga de ofrecer en el instituto el sexto grado.

“La Secretaría nos manifestó que debíamos ofrecer a los alumnos la básica secundaria. Inmediatamente definimos todo el proyecto, diseñamos el plan de trabajo y demás, en agosto de 2018 estábamos listos para iniciar el 2019 con este nuevo grado”, explicó la rectora.

Durante cuatro meses la funcionaria espero la respuesta de este despacho. “En el periodo de vacaciones nos contestaron manifestando que no autorizaban la creación del nuevo grado con el argumento de que no habían docentes”, dijo Vera.

A esta situación, la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, respondió que “este centro educativo solamente ofrece hasta quinto grado. Quienes hayan terminado la primaria deben acercarse a la Secretaría para que le logremos encontrar en este momento un cupo en otra institución”.