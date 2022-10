Muy temprano, cuando el sol aún no se asomaba, a eso de las 5:30 a.m., se comprobó que el mundo no es tan cruel como parece. De alguna manera hay ´esperanza´, sí existen ´héroes al rescate animal´, personas que reparan el daño que otros hacen.

A esa hora, en el CAV – ubicado en la finca La Esperanza en Floridablanca, Santander, empezaron los preparativos del equipo de profesionales de la Cdmb – encargado de la liberación de 50 especies de fauna silvestre que regresaron a su hogar.

Embarcados en vehículos, el grupo de reptiles y mamíferos que terminaron su proceso de cuarentena y recuperación donde recibieron atención adecuada, emprendían un largo pero maravilloso viaje hacia la libertad.

Tras cuatro horas de recorrido y bajo el ardiente sol que les saca brillo a las verdes llanuras, y el reloj marcando las 10:00 a.m. en la finca Samarkanda de la Vereda el Taladro del Bajo Rionegro, arribaron los ejemplares.

“Este lugar fue escogido porque es un área de la jurisdicción de la CDMB. Los dueños actualmente se encuentran trabajando en la creación y conformación de corredores biológicos, además, hay una quebrada llamada La Payandé, la cual atraviesa por la mitad de la finca y desemboca en el río Lebrija. Esto, nos sirve mucho porque se crea hábitat natural adecuados para nuestra fauna”, explicó David Benavidez, médico veterinario de la Corporación.

Cerca de 25 minutos caminando por las planas tierras de Samarkanda y marcando 38 grados de temperatura, los médicos veterinarios con guacales al hombro trazaban la línea exacta que conducía a la libertad de los ejemplares.

El paisaje, el sonido de las fuentes hídricas y el soplar del viento, indicaba a los profesionales y a los animales silvestres que todo ya estaba listo para saborear el regreso a casa, a su verdadero hábitat natural, ese que nunca debieron haber salido.La liberaciónLas primeras en cobrar su libertad fueron unas hermosas tortugas que una vez extendidas sobre el terreno emprendieron su lento pero seguro camino hacia la libertad. Luego, el turno fue para las boas que regresaron a su hábitat natural para cumplir una importante función para el control de plagas.Desesperado, acalorado y ansioso, hacia la 1:00 p.m. el tigrillo una vez liberado buscó de inmediato la zona más boscosa, para adentrarse y empezar a explorar su nuevo hogar.

“Es una satisfacción poder devolver este tigrillo a su hábitat después de haberse hecho un proceso de rehabilitación y readaptación. El hecho de enseñarles a cazar su presa viva y poderse defender con su compartimiento agresivo natural para que al volver a su hábitat pueda cazar sin ningún problema, alimentarse y recuperar una manada para continuar con su ciclo biológico”, Afirmó el director general de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova.

Finalmente, a las 1:30 p.m. la ternura y nobleza esperaba su libertad. Acostada, juiciosa y con un toque de tranquilidad la zorrita plateada fue liberada por los médicos veterinarios de la CDMB. Emprendió su camino de una forma curiosa, pero con un gesto de agradecimiento al voltearse, mirarlos y luego, seguir su viaje para cumplir una importante función para el equilibrio biológico del territorio y el repoblamiento de sus especies. La vida, desde entonces, para estos animales parece un mejor lugar.

De esta manera, la Corporación hace una vez más el llamado para que la comunidad en general se contenga de comprar fauna silvestre para tenerla como mascotas y no impulsar el tráfico ilegal, pues infortunadamente el principal depredador de estas especies es el hombre.