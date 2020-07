54% de las llamadas ciudadanas de orientación han sido para reportar casos sospechosos de la COVID-19

De las 15 mil 52 llamadas que se han recepcionado en las líneas de atención de la COVID-19, 54% tienen que ver con casos sospechosos de contagio; las del 46% restante son para otro tipo de consultas o asesorías.

Así lo reveló Gilma Yaneth Alba Gio, coordinadora del Call Center habilitado para recepcionar estos casos.

Vale recordar que desde el pasado 24 de marzo, cuando se inició la ‘cuarentena’ en Santander, están habilitadas las siguientes líneas telefónicas para ofrecer orientación sobre la COVID-19: 6910700, 6570001 y 6570030; además de la línea de WhatsApp 350 2118818.

Las líneas están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, y la componen operadores y profesionales de la salud que se encargan de verificar los casos sospechosos de contagio para hacerles seguimiento.

Según la funcionaria, la idea es darles respuestas inmediatas y oportunas a los ciudadanos que reporten tener síntomas y a quienes quieran recibir información acerca de las medidas de prevención.

En la actualidad son 18 operadores los encargados de atender la demanda de llamadas.

La ruta de atención es muy precisa: una vez se reciben las llamadas, los operadores hacen un registro de datos personales, indagan los síntomas respiratorios, preguntan sobre las condiciones del nexo epidemiológico (es decir, si tuvo contacto con una persona confirmada positiva), y con esta información se determina si es un caso probable de la COVID-19.

De ser así, se direcciona al ciudadano a teleorientación médica bajo el protocolo establecido por el Instituto Nacional de Salud, INS, y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Adicionalmente, se hace un seguimiento para verificar si al usuario efectivamente le realizaron valoración domiciliaria y la toma de la muestra.

La Administración Seccional invita a los santandereanos que tienen sospechas o síntomas de la COVID-19 a que se comuniquen directamente con las líneas de call center disponibles y acaten las directrices para el cuidado de la salud, dictaminadas por el Gobierno Nacional.

MITOS Y REALIDADES

¿Beber constantemente líquido puede de alguna manera prevenir o eliminar el virus o tiene mayor beneficio si es caliente?

No. Eso no ayuda a prevenir el virus. De todas formas cuando uno ya tiene la infección, beber líquidos y mantenerse hidratados sí ayuda a disminuir el impacto de la infección en el cuerpo, sobre todo porque la fiebre y algunos síntomas lo pueden deshidratar a uno.

¿Existen técnicas caseras para comprobar si se tiene el Coronavirus?

No, no hay técnicas caseras para mirar si se tiene el virus.

¿Funcionan igual los tapabocas y antibacteriales caseros a los del mercado?

Los tapabocas ‘hechos de tela’ vs. los de ‘tela desechable’ funcionan igual: pero sí son distintos a los de alta eficiencia o los que llamamos N95, esos sí son un poco más eficientes pero se utilizan sólo en situaciones de riesgo particular. Es decir, esos no son necesarios para todas las situaciones, entonces las personas perfectamente podrían hacer su mascarilla en la casa, utilizarla y estarla lavando cada 12 horas sin ningún problema.

¿Puede la mascota de mi casa, perro o gato, estar contagiada?

Algunas mascotas también se han infectado con el virus que causa la COVID-19. Esto ocurrió en su mayoría después de que los animales estuvieron en contacto cercano con personas infectadas con el virus.

¿Me puede transmitir el virus el perro de mi casa?

Se considera que es poco el riesgo de que los animales transmitan la COVID-19 a la gente. Los animales no parecen tener un papel significativo en el contagio del virus que causa la enfermedad. No hay ninguna evidencia de que los virus puedan transmitirse a la gente o a otros animales a través de la piel o el pelo de una mascota.

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies?

Estudios científicos revelan que el virus puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable; y menos de 4 horas en superficies de cobre.

¿Pueden los zapatos propagar el virus?

La probabilidad de que el virus se propague con las suelas e infecte personas es muy baja. No obstante, sí es válido adecuar a la entrada de las casas espacios para limpiarlos o para que la gente se pueda cambiar el calzado, pues ello ayuda a no transportar suciedad y otras bacterias.

¿Es seguro el papel periódico?

Toda la evidencia científica sugiere que las superficies de papel porosas, en las cuales incluimos el papel periódico, están a salvo del Coronavirus. La propia Organización Mundial de la Salud, OMS, ha dicho que se considera seguro recibir paquetes como periódicos, incluso si vienen de áreas con casos confirmados de la COVID-19.

¿Usar alcohol o antibacteriales es igual a lavarse las manos?

En algunos escenarios, por ejemplo los hospitales, incluso el uso del alcohol ha demostrado ser superior para prevenir infecciones en ciertos momentos que el lavado de manos. Pero en general, se considera que puede ser efectivo cualquiera de las dos técnicas.

¿Se debe evitar dar la mano a las personas?

Sí, ya que los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Si estuve con alguien que dio positivo en la prueba de Coronavirus, ¿Me contagiaré sí o sí?

No necesariamente, pero obviamente aumentan mucho las probabilidades de contagio, pero si usted tiene las medidas de precaución adecuadas no implica que se vaya a contagiar. Es cuestión de extremar más las medidas de prevención.