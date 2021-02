Si usted es de los que transita sobre la autopista Floridablanca, a la altura del sector de ‘Papi Quiero Piña’, tenga presente que varias intervenciones se ejecutan al tiempo, en ambos sentidos, norte–sur y sur–norte, lo que podría generar atrasos en la movilidad por tráfico lento.

Sobre la vía sur–norte hay levantamiento de la capa asfáltica y aunque, por el momento, no se registran grandes congestiones, sí se les sugiere a los conductores programar sus recorridos para evitar ‘dolores de cabeza’.

Fernando Mier, secretario de Infraestructura de Floridablanca, explicó que en la zona se adelantan obras de pavimentación por parte del contratista encargado de la construcción del intercambiador de Papi Quiero Piña que, como se recordará, fue el Consorcio Intercambiadores 2018, integrado por Pavimentos Andinos S.A. e Ingenieros Civiles Contratistas S.A.S.

Según el funcionario, los trabajos se extenderán hasta la presente semana. “Se adelantan por garantía ante un evidente desgaste de material en un trazado de 300 metros aproximadamente, desde la variante que permite el acceso al Casco Antiguo hasta donde se adelantan las construcciones (esquina calle 197)”.

Frente al tema, Veedores ciudadanos y líderes comunales indicaron que es necesario que la Administración Municipal, además de exigir la reparación de los huecos, solicite la señalización en dicho intercambiador para garantizar la seguridad de todos los actores viales que diariamente transitan por esta zona.

“Estamos hablando de una obra que inició con un costo de más de $36 mil millones, pero se le adicionaron cerca de $9 mil millones. Y aparte de que no la entregaron completa porque no hay señalización y no se adecuó el mobiliario urbano que habían anunciado que incluía unos gimnasios al aire libre, ya el pavimento se deterioró. Siempre hemos dicho que está mal hecha. Aquí los entes de control deben tener mano dura, más allá de que el contratista responda por los daños que se han generado en la infraestructura que no ha cumplido ni un año en servicio”, precisaron.

Lea también: Trancones en Papi Quiero Piña seguirán hasta finales de la semana

En el otro sentido

Por otra parte, sobre el corredor Floridablanca – Piedecuesta, tal y como ya se había anunciado desde esta redacción, también se avanza con repavimentación; pero, en este caso, el encargado es el Instituto Nacional de Invías, Invías.

Desde el viernes pasado se pusieron en marcha estos trabajos que van desde la entrada que del Anillo Vial conecta con la autopista hasta inmediaciones de la fábrica de Mac Pollo.

El propósito, según Édgar Jesús Rojas, Director Regional de Invías, es que con estos trabajos se le de atención y respuestas a las quejas de la comunidad que, en su mayoría, estaban relacionadas con los huecos y los desperfectos que se tenían en la vía y que, en cualquier momento, podrían ocasionar un accidente.