En solo 5 meses, marzo de 2020, Julián Niño Carrillo, médico cirujano especialista en Administración de Servicios de Salud, dejará su cargo como gerente del Hospital Universitario de Santander (HUS), el principal establecimiento de la red pública de la región.

A pesar de ser un hospital público de tercer nivel, es decir, que atiende a pacientes de alta complejidad; de ser el espacio de formación de estudiantes de la UIS y de estar en pleno proceso de acreditación, el HUS continúa en alerta amarilla por la sobreocupación, las obras de infraestructura que recibieron millonarias inversiones hace años siguen paradas y la cartera sigue creciendo.

Sin embargo, según Niño Carrillo se ha facturado mejor, están al día con los pagos del personal y las obras estancadas están a punto de reiniciarse. En charla con Vanguardia contó cómo recibió el hospital y qué ha hecho para entregarlo mejor.

¿Cómo recibió el hospital?

“Recibimos un hospital con temas complejos desde el tema operacional y financiero. En lo que tiene que ver con el personal lo recibí con un paro muy fuerte en 2017, porque los empleados llevaban más de 4 meses sin recibir salario. También recibimos obras inconclusas, en suspensión, como la Central de Urgencias y la UCI Pediátrica”.

¿De cuánto era la deuda del hospital cuando usted llegó?

“Teníamos una deuda de más o menos 190 mil millones de pesos”.

¿Cuánto es la de ahora?

“Hoy está por encima de los 250 mil millones de pesos, pero eso tiene una razón y es que el hospital viene facturando más servicios pero las EPS pagan lo mismo que pagaban hace años. Es decir, si yo facturo más servicios prestados y los radico a las EPS, pero ellas mantienen el mismo comportamiento de pago que hace años, el hueco aumenta. Entonces, la cartera a pesar de la gestión de cobro mejorada, sigue incrementando”.

¿Y cómo está el tema de los salarios? ¿Cuántos meses se les debe a los trabajadores?

“Desde ese paro tan terrible que hubo en 2017 hasta hoy, el hospital no ha vuelto a tener cese de actividades y la buena noticia es que este mes pudimos girar doble, el mes de agosto y septiembre, y ya todo el hospital está al día”.

Pero se sigue manteniendo el mismo modelo de tercerización laboral...

“Siempre ha habido un debate alrededor del tema de cómo está vinculado el personal, pero lo que puedo decir es que tenemos un modelo de contratación que garantiza todos los derechos laborales. No es el modelo ideal, pero funciona. En un mundo ideal todos estarían de planta, claro, pero eso necesita de un trabajo a largo plazo y articulado para que no afecte las finanzas del hospital y termine liquidándose como el antiguo Ramón González Valencia. El modelo como está hoy funciona porque están al día, tienen garantías de ley. ¿En qué no? En que no hay mirada de largo plazo, no porque estemos cambiando la gente cada rato, sino porque vigencia tras vigencia toca hacer nuevos contratos. Ellos apalancan meses que el hospital no tiene para garantizar, a ellos se les puede deber hasta dos meses, pero pagan”.

¿Esas empresas que operan como cooperativas siguen siendo las mismas de hace años, que según se ha comprobado pertenecen a la familia del excandidato a la Alcaldía Jhan Carlos Alvernia?

Siguen porque este tipo de contratos los llevamos a licitación pública. Se han presentado otras, pero en el proceso de selección ellos son los que más han cumplido. Aquí realmente no miramos a ojos de la norma jurídica quien o no es el proveedor sino que cumplan con lo que se pacta en el marco de los contratos y una parte de que podamos estar al día es que esas empresas tienen músculo financiero para apalancar la operación del hospital”.

¿Sigue estando el HUS en alerta amarilla?

“Sí. Hay un tema de sobreocupación que en el año 2017 era esporádico, pero desde el 2018 ha presentado un pico permanente de ocupación por encima del 160% de lo que puede atender el hospital. Hoy tenemos una alerta amarilla que no hemos podido cambiar, porque no ha mejorado el tema de la sobreocupación”.

¿Qué se ha hecho para destrabar eso?

“Esto ha sido de mucha dificultad porque son muchos los fenómenos que le aportan a ese problema. Entre esos, el tema de que las EPS que operan en el departamento no tienen ningún tipo de red para los pacientes de urgencias, entonces como no son atendidos donde deberían, llegan acá. Y está también el fenómeno migratorio. Tenemos unas estrategias como un grupo de altas tempranas, hemos tratado de hacer red en tiempo real con EPS para sacar pacientes que no deban estar aquí, hemos movilizado al departamento para que haga reuniones con hospitales de baja y mediana complejidad para que tengan una competencia sobre el proceso y logren resolver casos para evitar que lleguen aquí”.

¿Cuáles Eps son las que más deben?

“En este momento la gran preocupación son tres deudas fuertes. Las de Emdisalud y Cafesalud (ambas de más de 23 mil millones), que están en liquidación, y la de Saludvida, que estamos pendientes de lo que va a pasar. En el top de las que más deben están Medimás, Comparta, Nueva Eps, Asmetsalud, algunas secretarías de Salud, entre esas las de Santander”.

Después de 6 años de atrasos, ¿cómo van las obras en la Central de Urgencias?

“Es una obra que encontramos suspendida, pero que cuando fuimos a reiniciarla nos encontramos con que el DNP tenía una medida de suspensión de giro de recursos porque dicen que hay incertidumbre de que esa plata ejecutada pueda cumplir con las metas iniciales del proyecto. Hoy esa obra se encuentra en Mesa de Compromiso Colombia y ya logramos construir una red que implica que el Ministerio de Salud dé viabilidades y el DNP nos ayude con el visto bueno. Disponiendo de eso terminaríamos el primer contrato con el 70% de la Central de Urgencias y el gobernador de Santander dispuso un CDP por 3 mil millones de pesos para un proyecto nuevo de terminación que garantiza el 30% restante de la obra”.

¿Y la UCI pediátrica?

“Hoy la obra tiene un problema jurídico porque uno de los consorciados, quien tiene mayor porcentaje del contrato, tiene una inhabilidad que le impide contratar con el Estado hasta 2021. La obra ya reporta un 40% de avance, ahora lo que necesitamos es saber cómo culminarla. Si se buscan más recursos o si hay que tomar otra decisión. Este año se necesita definir qué va a pasar y para eso también estamos trabajando en conjunto con la Mesa de Compromiso Colombia”.

Otro punto que usted dijo que sería clave en su gerencia es la acreditación, ¿cómo va eso?

“Cuando llegué había un puente quebrado entre el hospital y los estudiantes. Y hoy puedo decir que la comunicación es mucho más asertiva y todos nos hemos sentado en pro del proyecto. Hoy siento que a pesar de las duras cosas que pasan en el hospital, se sigue atendiendo, se sigue trabajando, no hay paros, se sigue haciendo formación de talento en salud y eso realmente tiene que ver con el proceso de acreditación. Este año vamos por el quinto ciclo, esperamos que el puntaje sea mayor a 2.9, lo que nos permitirá tomar la decisión de si hacemos la postulación a la acreditación o trabajamos más en este tema, que realmente es demasiado importante. La acreditación nos permite mantener el estatus de hospital universitario. Si perdemos el título es más complejo seguir formando talento humano y perdemos el beneficio de acceder al tributo de la estampilla pro hospital que es una fuente de financiación indispensable. El Ministerio tiene una ruta para mirar si es posible aplazar y que nos den unos años más para lograrlo, siempre y cuando se siga trabajando en los temas de acreditación”.