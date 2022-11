Representantes de los establecimientos comerciales nocturnos piden que se extienda el permiso para su hora de trabajo hasta las 4:00 a.m. Como parte de su inconformidad, voceros de este sector anunciaron un plantón el próximo miércoles 16 de noviembre, a las 10 a.m., en la Puerta del Sol, en caso de que el horario de cierre de sus establecimientos se mantenga a las 2:00 a.m.

A esa movilización se sumarán empleados y personas asociadas al gremio, para sentar su voz de protesta frente a esta situación que aqueja a más de 450 establecimientos comerciales.

La principal preocupación de los dueños de estos locales es que la hora de cierre se da en las horas ‘pico’ de consumo. “La gente no va a dejar de rumbear. Apenas cerramos, se está yendo para fincas y lugares clandestinos a seguir con la fiesta”, dice Johan Colmenares García, quien es uno de los propietarios de estos locales y vocero de este grupo de comerciantes.

Según estimaciones de los comerciantes, el gremio ha sufrido una reducción en las ventas del 50% desde que entró en vigencia la medida, a finales de agosto de este año.

“Ya no aguantamos más esta situación. Estamos en una temporada comercial para todos los servicios y nosotros somos los más afectados”, dice Juan Camilo Toro, vocero de Unibares Santander, y añade que esperan abrir espacios de diálogo con las autoridades para ampliar el horario de cierre permitido.

“Aquí buscamos una mesa de trabajo urgente para poder conciliar el horario”, alertó Toro.

Como consecuencia de la reducción en las ventas, Toro manifiesta que han tenido que despedir a algunos de sus empleados. “Cerca de 300 empleos ya han tenido que cesar su servicio dado que no da el horario para poder tener una carga laboral tan fuerte”, dijo.

A su vez, Colmenares García destacó que la mayoría de los empleados de estos establecimientos son jóvenes universitarios, que encuentran en esta labor su primera oportunidad de empleo.

“Nosotros contratamos personas universitarias, emprendedores, que tienen doble horario: estudian y trabajan. Ahora se están quedando sin su ingreso principal porque no podemos tenerlos”, complementa Toro.

La medida continuará

Como resultado del consejo metropolitano de seguridad realizado el 22 de agosto, de común acuerdo, los alcaldes del área establecieron las 2:00 a.m. como hora límite para el cierre de estos locales comerciales. Lo anterior, como una de las medidas para frenar el incremento de riñas, homicidios y hechos de inseguridad que aquejan a la ciudad.

El secretario (e) del Interior de Bucaramanga, Ángel Darío Gutiérrez Rueda, manifestó que la medida de cierre de establecimientos nocturnos no cambiará, y seguirá teniendo como tiempo límite las 2:00 a.m.

“Esta medida fue adoptada para contrarrestar los hechos que alteran la convivencia de los ciudadanos. El decreto sigue vigente”, dijo Gutiérrez Rueda, en referencia al decreto 132 de 2022, expedido por la Alcaldía de Bucaramanga y entró en vigencia el 30 de agosto de este año.

De igual manera, Gutiérrez Rueda dijo que se adelantan estudios para conocer el impacto que ha tenido esta medida en la convivencia de los bumangueses.

“Estamos adelantando los estudios para conocer el impacto de esta medida. Como mínimo se requieren de tres meses de vigencia de una decisión como esta para tener el estudio y conocer la variación de las cifras de riñas, lesiones personales, confrontaciones violentas, entre otras”, añadió Gutiérrez Rueda.

Frente al incremento de lugares que incumplen con los horarios establecidos por el decreto, el secretario de esa cartera anunció que se mantendrán los controles policivos con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma.