Cada día, a la 1:00 a.m. Luis Carlos Salas debe levantarse para llenar la mayor cantidad de baldes posibles, y así poder contar con el líquido con el que su esposa preparará los alimentos, bañará a sus tres hijos y aseará su hogar durante el resto de la jornada.

Ellos viven en la parte alta de El Rosal, un vecindario localizado en el Norte de la capital santandereana, en donde la prestación de dicho servicio público presenta múltiples fallas y continuas interrupciones.

Salas, quien es el fiscal de la Junta de Acción Comunal de El Rosal, manifestó que “el servicio nos llega únicamente en ciertos horarios, como si fuera un acueducto veredal, mientras sí se paga al Acueducto mes a mes. Aquí la gente debe estar pendiente para despertarse y recoger agua entre 1:00 a.m. y 2:00 a.m., porque no llega en otra hora.

“Debemos tener listos cuñetes, canecas y botellas para recoger lo que más se pueda. Siempre nos toca bañarnos con el uso de baldes, nunca sale agua en la ducha debido a la falta de presión. La pandemia volvió la situación aún más difícil para las 47 familias de la zona, en donde existe mayor proporción de niños”, relató este líder comunal.

“Pilas públicas no dan abasto”

La parte alta de El Rosal es una de las más de 60 comunidades que en estos momentos tienen problemas debido a las deficiencias en el servicio de agua potable.

La Fortuna, Mirador del Rosal, Luz de Salvación 1 y 2, El Nogal 1 y 2, El Pablón, Los Colorados, Bonanza Campestre, Patio Bonito, Campestre Norte, Villa Patricia, Portal de los Ángeles y Villa Lina, son algunas de los vecindarios en donde el preciado líquido no llega en cantidad necesaria ni de forma constante.

“Mensualmente nos cobran un promedio de cinco millones de pesos, cerca de tres millones de pesos por el servicio de acueducto y casi dos millones por el alcantarillado, cuando aquí todavía no contamos con redes de drenaje; es muy injusto”, aseguró Sergio Blanco, presidente de la Junta de Acción Comunal de Luz de Salvación 1.

Así como Blanco, decenas de ciudadanos ayer protestaron en las afueras de la Alcaldía de Bucaramanga. Tras dicho plantón, los manifestantes se desplazaron a la sede principal del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en donde fueron atendidos por Gerencia.

Las comunidades perjudicadas solicitan el estudio, formulación y ejecución de proyectos por parte del Gobierno Local y del Acueducto, con el fin de hacer la ampliación de redes en el Norte y en el Sur de la ciudad.

“Se programa un debate en el Concejo”

Nelson Mantilla, concejal de Bucaramanga, afirmó que “el Acueducto de la quinta ciudad más importante del país debería tener un camión cisterna propio, para garantizar el mínimo vital que necesitan las comunidades vulnerables. Falta compromiso, tampoco se ha cumplido una sentencia que ordena continuidad en el suministro.

“Es un problema que cada día es más grave. Solicité una plenaria y por urgencia el Presidente del Concejo la asignó para la próxima semana, con Acueducto y Planeación”, informó Mantilla.

“La demanda superó la capacidad”

Zoraida Ortiz, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que “estas pilas públicas están por fuera de nuestro perímetro de servicio, hay alrededor de 220 en la ciudad. Los problemas se deben a que la demanda superó la capacidad que tiene el sistema y el caudal que hay disponible para dar el servicio en óptimas condiciones.

“En algunas de estas zonas construimos una pila pública para 50 familias, por ejemplo, y en la actualidad hay 400 hogares conectados. Así es muy difícil mantener la presión y la cantidad de líquido que se requiere”, precisó la funcionaria.

Ortiz indicó que desde ayer se dio inicio a un trabajo en conjunto con la Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de estudiar posibles soluciones para las más de 10 mil personas que se estima padecen dicha situación.

“Vamos a realizar mesas de trabajo en las cuales vamos a analizar cada uno de los casos, con su situación técnica y legal, que son propios en cada sector residencial”, agregó la Gerente del Acueducto.

El secretario de Planeación de la Alcaldía de Bucaramanga, Julián Silva, indicó que lo primero por hacer es “revisar la viabilidad de la legalización y regularización de cada uno de estos asentamientos, luego contrastar los factores de riesgo que existen y en donde no haya información se deben contratar estudios, y posteriormente se tomarían decisiones.

“En aquellos escenarios en los que encontremos en los estudios factores de alto riesgo que no sean mitigables, y que indiquen que lo adecuado es la reubicación del asentamiento, no tendría ningún sentido destinar recursos en contra de la propia norma”, dejó en claro Silva.