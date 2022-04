A recordado periodista Hellman Hincapie le cambió la vida en un “abrir y cerrar de ojos”

Transcurría el mes de marzo de 2018 cuando el reconocido periodista Hellman Hincapié conducía su vehículo por una carretera del Cesar y en un retén policial de rutina sintió que una especie de líquido le nubló el ojo derecho.

Presuroso, le preguntó a los uniformados si estaba lloviendo o algún animal había derramado orín sobre él. La pregunta de los policías fue negativa. Ni lo uno ni lo otro.

Las alarmas se encendieron de inmediato pues sentía una especie de molestia en el ojo. A pesar de que jamás había experimentado ningún ardor, dolor o pérdida de la visión, Hellman decidió consultar la opinión de un oftalmólogo.

Un especialista en Barranquilla le examinó los ojos y le dio una noticia devastadora. En el ojo derecho tenía un tumor canceroso, de los más agresivos que existen. Hellman, nacido hace 62 años en Fundación, Magdalena, pero forjado en el periodismo en Barranquilla, donde goza de una amplia trayectoria profesional, no perdió tiempo para enfrentar esa adversidad de la vida.

Viajó a Bucaramanga para conocer la opinión de otros especialistas. Le practicaron todos los estudios y el diagnóstico fue el mismo. Su vida corría peligro. Incluso, un médico en Barranquilla le pronosticó siete meses de vida.

Fe inquebrantable

Poseedor de una fe a prueba de todo, de un espíritu de lucha que no conoce límites, Hellman no se amilanó cuando al consultar a otro especialista este le dijo que tenía dos opciones: iniciar un proceso con quimioterapia o practicarle una enucleación o extirpación del ojo.

No lo pensó dos veces y optó por la enucleación para evitar que el tumor canceroso hiciera metástasis.

El médico Juan David Arias, uno de los dos oncólogos oculares que hay en Colombia, lo operó en Barranquilla.

La intervención de extración del ojo derecho duró 6 horas. Desde allí la vida comenzó a cambiarle. Tuvo que vender su carro para comprar una prótesis visual. Su ojo izquierdo también fue sometido a una operación por otro médico. Sin embargo quedó con problemas para ver bien. “Solo tenía un 0.5% de visión”, asegura Hellman.

Dos periodistas amigos lo pusieron en contacto con el Dr. Luis Escaf, quien se interesó en su caso. Un equipo interdisciplinario le examinó el ojo izquierdo. “Tenía el nervio óptico destrozado y me dejaron residuos”, asegura Hellman. Los médicos observaron en él una fe inquebrantable y por eso decidieron operarlo para impedir que el nervio óptico colapsara y Hellman quedara ciego. “Había dos posibilidades: Salía ciego del quirófano o viendo un poquito más por el ojo izquierdo. La operación fue exitosa. Actualmente tengo una visión del 1.5% por mi ojo izquierdo”, explicó. Su visión es precaria, pero al menos logra ver algo por el ojo izquierdo, el único que tiene.

“Diferencio colores primarios. Cuando camino por las calles no logro distinguir casi nada y por eso he sufrido muchas caídas. Le doy gracias a Dios por esa pequeña luz en mi ojo izquierdo. Dependo de unas gotas que evitan que el nervio óptico colapse. Se me dificulta comprar esas gotas porque no tengo ingresos fijos. Dependo de la solidaridad de mis amigos y colegas. Tengo dos años de estar luchando con esto. Las gotas se llaman Cristaltears y muchas veces no tengo cómo comprarlas”, dijo en medio del llanto este hombre que es un referente del periodismo en el Caribe colombiano.

La vida siguió dándole duro a este periodista. Su mujer lo abandonó apenas supo que tenía cáncer y podía quedar ciego. Una hermana murió de cáncer, un cuñado, el que lo ayudaba, también falleció, y su progenitora también murió de Covid el año pasado.

Obligado por sus precarias condiciones de salud visual, Hellman retiró los ahorros que tenía en el fondo de pensiones Protección. Después de muchos inconvenientes le devolvieron los recursos ahorrados con los cuales compró la casa en La Arboleda, Soledad, donde vive con su pareja sentimental, quien fue su primera novia cuando él apenas tenía 17 años. A pesar de las dificultades, no se da por vencido. Con la ayuda de amigos montó un estudio en su casa, desde donde transmite su emisora digital llamada Hora 24, la cual se puede escuchar en el siguiente link: www.hora24.co. Hellman le pide al Distrito y demás entes que le den pautas publicitarias para poder sacar adelante su emprendimiento con la emisora. La ayuda en ese sentido ha sido poca o inexistente. “Yo no estoy pidiendo limosnas, actualmente tengo un noticiero en mi emisora y exijo el derecho a la igualdad”, asegura este hombre que recalca: “Entendí que la vida tienes que gozártela porque te cambia en un abrir y cerrar de ojos”.

Hellman Hincapié, con más de 35 años de experiencia en el periodismo, se dio a conocer por su trabajo en varios medios impresos, radiales y televisivos del país. Fue corresponsal de RCN TV, laboró en Telecaribe y en importantes emisoras en Barranquilla y el país.

Si usted desea solidarizarse puede comunicarse con Hellman Hincapie al número 304-623-06-77.

Redacción: WILSON RODRÍGUEZ.