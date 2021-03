Eran las 3:50 de la tarde cuando Danovis Lozano terminó de grabar un video en el que denunciaba el hurto de tapas de alcantarillas en la Avenida Quebradaseca de Bucaramanga.

Como ya habían terminado las tomas, el concejal sacó su celular y comenzó a revisar los mensajes que tenía por responder.

“Eran las 3:55 de la tarde. Tenía el celular en las manos cuando sentí el raponazo. ‘Adiós al amigo’. Un tipo en una moto pasó muy cerca de donde yo estaba y me robó el celular”, indicó el concejal.

A plena luz del día el concejal fue víctima de hurto, pese a estar a media cuadra de un CAI.

“El tipo coge la carrera 27 y revisé la ubicación del celular y efectivamente estaba por esa zona. Fui al CAI y enviaron a policías en moto pero no dieron con el ladrón. Nada que hacer. Me convertí en una cifra más. Esto no es percepción de inseguridad”, contó Danovis.

El punto exacto donde estaba ubicado Lozano es la entrada del puente peatonal que conduce del Colegio La Normal hasta la glorieta del intercambiador. Sin embargo asegura que pudo ocurrirle en cualquier sitio, porque muchos ciudadanos le han dicho que es constante ese tipo de hechos en Bucaramanga.

“Después del robo me puse a hablar con vecinos del sector y califican la zona como un robadero. Y en la noche es peor, porque no hay buena iluminación ni cámaras en esa glorieta. Pero este tema, el de seguridad, es neurálgico. En toda la ciudad hay denuncias de este tipo”, dijo Lozano.

El concejal lanzó duras críticas a la administración de Juan Carlos Cárdenas pues aseveró que la inseguridad en Bucaramanga no es percepción, como dicen miembros del gabinete de Cárdenas, sino la realidad que afrontan los ciudadanos.

“El 2 de marzo radicamos un debate de control político sobre el tema de inseguridad, pero no se ha podido agendar. Yo incluso pedí que el debate se hiciera hoy pero no se pudo porque el Secretario del Interior está viajando. Pero debemos pedirle respuestas a la administración porque la inseguridad no es un invento ciudadano. No es un fantasma, es real”, enfatizó Lozano.

En los últimos meses, líderes, concejales y empresarios han criticado la ola de robos que han tenido lugar en las principales calles de Bucaramanga.

Tal ha sido el inconformismo ciudadano, que tanto la Alcaldía de Bucaramanga como la Policía han realizado operativos en zonas como Cabecera y el Centro para mitigar los hurtos.