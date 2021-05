Cuatro nuevos grupos poblacionales entran desde hoy a hacer parte de la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en Bucaramanga.

De acuerdo con Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, la etapa tres cobija a más de 9 millones 500 mil colombianos.

Cerca de 6 millones 200 mil personas entre 50 y 59 años, 540 mil docentes de básica primaria, secundaria y niveles superiores, 245 mil integrantes de las Fuerzas Militares, cerca de 220 mil policías y 180 mil funcionarios del Icbf.

Puede leer: Con más de 50 mil dosis arrancó vacunación en su tercera etapa en Santander.

En Bucaramanga, desde este miércoles las personas entre 55 y 59 años de edad, que estaban recibiendo la vacuna con agendamiento desde la semana pasada, lo podrán hacer sin cita.

Para las personas entre 50 y 54 años la aplicación de la vacuna será con previo agendamiento. Para ello, la Alcaldía de Bucaramanga dispuso de una página en donde podrá apartar su cita, aunque las EPS también estarán llamando a las personas.

La sorpresa de estas nuevas disposiciones es la apertura de la vacunación con agendamiento para las personas de 40 a 49 años con comorbilidades.

Según explicó Bermont, ya se cargaron a MiVacuna los datos de las personas con comorbilidades que aparecen en la Cuenta de Alto Costo. Las EPS están cargando los datos de ese mismo grupo que no están en la cuenta.

“Pedimos paciencia, poco a poco las EPS van a ir cargando los datos, si aún no aparece como priorizado en etapa 3 les pedimos que no se desesperen y no empiecen a postularse”, señaló.

Si usted entra en este rango de edad y tiene alguna de las siguientes comorbilidades, contempladas en el decreto 466 del Ministerio de Salud, puede empezar a hacer el trámite para su vacunación.

Enfermedades hipertensivas, Diabetes, Insuficiencia renal, VIH, Cáncer, Tuberculosis, Epoc, Obesidad Grado 1, 2 y 3, en lista de espera de trasplante de órganos vitales, post trasplante de órganos vitales, enfermedad isquémica aguda del corazón, Insuficiencia cardiaca, Arritmias cardiacas, Enfermedad cerebrovascular, Desórdenes neurológicos, Síndrome de Down, Inmunodeficiencia primaria, Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes, Autismo, Trastorno bipolar, Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática y Fibrosis quística.

Tenga en cuenta que las comorbilidades se reportan por medio de las EPS, no debe llevar ninguna prueba o documento a la vacunación.

No olvide que es requisito fundamental estar priorizado en Mi Vacuna. La carga de esos datos se realiza por parte del Gobierno Nacional con base en lo reportado por EPS y otras entidades implicadas.

La vacunación de miembros de la Policía y Fuerzas Armadas la coordinarán internamente estas dos entidades.