En épocas normales, a pesar de sus limitaciones físicas o quebrantos de salud, los adultos mayores se dirigen hacia los bancos a hacer largas e interminables filas para cobrar su pensión, pero tras la declaratoria del Estado de Emergencia, deben quedarse en casa sin saber cómo van a cobrar su dinero, pues por su propia seguridad no deben salir de sus viviendas.

“Mi mamá debió recibir su pago el 1 de abril, pero como no puede salir, esta es la hora en la que no ha recibido su pensión y ella tiene, como todos, sus necesidades”, señaló Carlos* (nombre cambiado por petición propia).

Y es que para María*, una señora de 85 años que padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) que la convierte en paciente de alto riesgo, salir de su casa la pondría en grave riesgo su vida.

“Fui al banco a cobrarle la pensión a mi mamá, llevé la cédula de ella, pero no me hicieron el pago. Entonces hablé con una funcionaria y me dijo que tenía que llevar a mi mamá, le expliqué la situación, pero la respuesta siempre fue la misma, que mi mamá tenía ir”, comentó.

El hijo de esta adulta mayor añadió que les habían hablado de un servicio a domicilio con una empresa de transporte de valores para realizar el pago... “pero hasta el momento eso no ha pasado, lo que sí se recibió fue una llamada de una mensajería en la que se nos informó que el dinero del pago se iba a devolver al banco”.

Este no fue el caso de Paula Suárez, también adulta mayor, quien señaló: “soy sola, y me toca ir al banco a cobrar mi pensión. La verdad, no he tenido que hacer filas porque me han dado atención preferencial, pero es un riesgo tener que salir por el tema del virus”.

COLPENSIONES

Luego de que se anunciara la declaración de Estado de Emergencia Económica y Social por coronavirus, Colpensiones dividió a los pensionados en cuatro grandes grupos, así: Grupo 1. Pensionados por vejez o sobrevivientes con 70 años o más (70 y 79 años) que cobran por ventanilla. Grupo 2. Pensionados por invalidez mayores de 70 años o pensionados por vejez y sobrevivientes mayores de 80 años que cobran por ventanilla. Grupo 3. Pensionados con menos de 70 años que cobran por ventanilla. Grupo 4. Pensionados que reciben su mesada con abono a cuenta. En cuanto al Grupo 1, la entidad habilitará una cuenta bancaria y entregará en un medio físico o virtual su correspondiente cobro. En lo que respecta al Grupo 2, se está implementando el servicio de mesada a domicilio. En alianza con las entidades bancarias, se llevará el pago de la mesada en efectivo a domicilio, previo agendamiento con una transportadora de valores. Y los Grupos 3 y 4, seguirán funcionando como lo han venido haciendo de manera habitual.

PROTECCIÓN

Por su parte Protección, fondo privado de cesantías y pensiones, anunció diferentes medidas para sus cerca de 58 mil pensionados y 8 millones de clientes. Soluciones con las que buscan facilitar la permanencia en casa, mediante el uso de los canales digitales y las Líneas de Servicio, a través de las cuales se pueden realizar más del 95% de los servicios que requie-ren los clientes.

Las acciones implementadas permitirán bancarizar a los pensionados que aún no lo han hecho, gracias a un convenio de generación de cuenta de Ahorro a la Mano con Bancolombia, que se realiza sin ningún costo y sin requerir la presencia del pensionado.

Esta facilidad se suma al proceso de transformación digital que viene implementando Protección y que le permitió, entre otras, ser la primera AFP en habilitar su canal de afiliación 100% digital a pensión, en la que se puede completar una afiliación en solo 8 minutos, y haber disminuido en un 60% los tiempos que se toma el trámite de pensión básica.