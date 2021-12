Aguda crisis de Movilizamos provocó parálisis total de Metrolínea

El lunes 13 de diciembre, los habitantes de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta vivieron una de las peores situaciones en materia de transporte masivo. La flota de Metrolínea no salió a operar, por ende, las estaciones permanecieron cerradas.

Sobre las 4:30 a.m., los trabajadores del concesionario Movilizamos S.A. -quienes llevaban 120 días con contratos suspendidos- bloquearon inesperadamente el portón principal del Patio-Taller provisional, ubicado sobre el Anillo Vial Girón - Floridablanca, prohibiendo así la entrada y salida de los buses verdes.

El cese de actividades fue total y ni siquiera la presencia de la Personería de Floridablanca y Defensoría del Pueblo lograron mediar, lo que ocasionó que miles de ciudadanos recurrieran a los taxis ‘colectivos’, a la ‘piratería’ y al mototaxismo para llegar a sus lugares de destino, pues hay sectores en los que tampoco se cuenta con rutas de transporte público convencional.

“Esto cada vez está peor, no hay soluciones, estamos cansados de que nos dejen tirados cuando quieren. La autoridad de transporte es negligente. Necesitamos que los alcaldes ayuden al pueblo a tener soluciones realmente beneficiosas”, afirmó Yolanda Becerra, una de las afectadas en Bucaramanga.

Los trabajadores que participaron en la protesta señalaron que, desde el 11 de diciembre, fueron citados para cumplir una supuesta jornada laboral de 8:00 a.m. a 12:00 del día y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sin embargo, en ese tiempo, no llevarían a cabo ningún tipo de actividad porque el tema de la póliza de cumplimiento que garantiza la ejecución del contrato de concesión número dos aún no se ha resuelto.

Es decir, “simplemente nos querían allá para hacer acto de presencia. Sin garantías. Ni siquiera respuesta de nuestros salarios atrasados nos daban. Decidimos hacer esta protesta porque ya estamos cansados, entonces no podemos quedarnos acá perdiendo el tiempo y corriendo riesgos innecesarios”, afirmaron.

El sindicato

Luis Martín Cadena, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Subdirectiva Floridablanca, aseguró que la gerencia de Movilizamos ha sido indiferente a todas las peticiones.

“Son 80 trabajadores de Movilizamos los que están protestando porque les debían salarios, vacaciones y hace seis meses no devengan un sueldo, a esta jornada también se sumaron los 160 trabajadores de MetroCinco Plus (el otro operador de transporte de Metrolínea) porque no les han entregado dotaciones y hace tres años no les aumentan el salario”, precisó el dirigente sindical.

Lea también: “Mi esposo me arrancó el 30% de mi cabello”

El operador

El gerente de Movilizamos, Nelson Arenas, confirmó que la situación de la empresa es demasiado crítica porque no tienen “ni un centavo” y hay deudas pendientes desde 2019.

“Nosotros presentamos la póliza a Metrolínea. Nunca, en los 12 años, se ha anexado el recibo. La idea de nosotros es continuar con el contrato de concesión porque para eso fue creada la empresa. Dependemos de los recursos que nos dé el ente gestor para ponernos al día con los trabajadores, dependemos de la aprobación de la póliza”, explicó.

El ente gestor

En medio de la tensa jornada de manifestación, la gerente de Metrolínea, Emilcen Jaimes Caballero, aseguró que la póliza que allegó Movilizamos no cumple con los requisitos establecidos, ya que no tiene como soporte el recibo de pago.

“Es un requisito fundamental para que la póliza tenga validez. Vamos a emitir la respuesta correspondiente ante Movilizamos frente a la garantía que se allegó, la cual también hace parte del acerbo probatorio del proceso sancionatorio”.

De hecho, por este proceso sancionatorio, dice la gerente no es posible pagar las catorcenas que el operador está reclamando y las cuales superan los $9 mil millones.

“El proceso sancionatorio se viene adelantando desde julio de la presente vigencia. Hace cerca de seis meses no está prestando el servicio. Entonces, esas catorcenas hacen parte también dentro de ese proceso sancionatorio porque se debe hacer el cálculo de los perjuicios ocasionados al sistema. La próxima semana se tiene la continuación de la audiencia final frente a la situación de Movilizamos”, aseveró Jaimes Caballero.

Sobre las 4:00 de la tarde, de ayer, se inició un Puesto de Mando Unificado con las autoridades de Floridablanca, Personería de Floridablanca, Policía y Metrolínea, para determinar las acciones que permitan restablecer el servicio de transporte masivo para más de 35.000 usuarios. Lo anterior, teniendo en cuenta que, al cierre de esta edición, permanecía la suspensión total de la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo porque no se llegó a ningún acuerdo con los trabajadores que lideraron la jornada de protesta y el bloqueo de vehículos en el Patio-Taller. Se espera para hoy, instalar unas mesas de diálogo.