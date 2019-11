¡Ahora los pela’os dan ‘Concejo’ en Bucaramanga!

“Cuando nací vivíamos en Piedecuesta, pero el comercio y las obligaciones nos trajeron a Bucaramanga...”.

La ironía fue marcando el destino que los condujo a las fronteras de dos barrios que serían escenario teatral de su existencia: Comuneros y La Independencia.

Quién sabe cuántas veces entre el ir y venir del colegio pasó o escuchó en la distancia los reclamos aturdidores de los estudiantes de la UIS, guardando en su memoria aquellos sonidos de rebeldía: las papas bomba.

“Vivimos como a tres cuadras. Cuando terminé el colegio pensé que sería ingeniero, me presenté a Metalurgia en el 2012, pero me salí porque no era lo mío. Entonces me presenté en el Sena para Tecnología en Análisis y desarrollo de Sistemas de Información ¿?”. ¡Y eso con qué se come!

A los 18 años, con la cédula sin estrenar en las urnas, salió a una jornada que el Servicio Nacional de Aprendizaje tenía en una zona deprimida, una donde por las condiciones de vida de quienes lo habitan duele por el nombre: Nueva Colombia.

“Fui con la profesora Vivian Morales, la vi en acción hablando con la gente; a mí también se me hizo fácil ese ejercicio. Fue el momento en que dije: esto es lo mío; hablar con los demás, oír, tratar de ayudar. No lo pensé, regresé a la UIS a estudiar Trabajo Social”.

En esos 337.000 metros cuadrados por donde campean libertades de opinión y conceptos, ha pasado cuatro años escuchando sobre la problemática ético política del entorno.

Ha aprendido por esos pasillos con denominaciones de intelecto y rebeldía (José Antonio Galán, Luis Carlos Galán, Roberto Serpa Flórez, José A. Morales, Luis A.Calvo, Virginia Gutiérrez de Pineda, Federico Maritza Bayer, Álvaro Beltrán Pinzón, Camilo Torres...) que las metas cualesquiera que sean son alcanzables; con más verás en ese claustro donde germina la ciencia, la investigación y hasta la disparidad conceptual con el Estado.

Ahí se ha nutrido por ósmosis intelectual de aquel ambiente, ha conocido que la Política es la acción que se tiene con otras personas, que con ella se busca el acuerdo con los demás. No en vano, Aristóteles decía que la ciudad no se compone solo de cierto número de individuos; sino que los elementos que la forman son semejantes vengan de donde vinieren. Allí pasa igual con pobres, clase media y hasta ‘ricos’ que con recibos de estrato uno pagan matrícula.

Tenemos que actuar