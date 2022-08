La ESE Hospital Universitario de Santander, HUS, necesita pañales para los adultos hospitalizados que se encuentran sin compañía de familiares y en condición de vulnerabilidad. No hay reservas y la demanda de este artículo de primera necesidad crece cada día más.

El llamado de la institución es a que las empresas, organizaciones, estudiantes, docentes y comunidad en general donen pañales de todas las tallas en estos momentos y cada vez que puedan. El centro de acopio es el almacén del HUS, ubicado sobre la carrera 33 #28-126. Se reciben de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., también pueden comunicarse al 607 6910030 extensión 115.

Marisela Márquez Herrera, subgerente de Servicios de Enfermería del Hospital, explicó que en promedio diario se requieren al menos 80 pañales para las personas que no tienen las condiciones económicas que les permita garantizar la compra de este producto. Debido al alto número de ingresos de pacientes en condiciones menos favorables, esto se ha convertido en una necesidad constante.

“El aporte que hacen las personas al donar los pañales es directamente con los indigentes, habitantes de calle, población abandonada y migrantes que no tienen ninguna red de apoyo que les garantice la atención de las necesidades básicas”, aseveró la subgerente de Enfermería del HUS.

Lea también: Río Tona será monitoreado por la Cdmb y la comunidad

De acuerdo con Márquez Herrera, se requiere con urgencia pañales para adulto en tallas M, L y XL. Sin embargo, la más requerida es la talla M.

”Generalmente nosotros lanzamos alertas cuando las reservas se nos agotan, pero eso no significa que no tengamos otros momentos en que no se requieren. Los pañales y elementos de aseo personal como jabón, cepillo de dientes, crema dental y champú siempre los vamos a necesitar en la institución, así como la ropa usada en buen estado”, acotó la subgerente.

Es de resaltar que si bien el requerimiento más urgente es para adultos, los pañales en todas las tallas para niños también se reciben y, posteriormente, se distribuyen con base en las solicitudes semanales de cada área del Hospital.