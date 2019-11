Pinturas en las fachadas de propiedades privadas, daños en el mobiliario de varias entidades bancarias y riñas entre algunos de los manifestantes fueron los ‘lunares’ de la jornada de protesta que se cumplió en la llamada ‘Marcha de las Antorchas’ del pasado jueves, en Bucaramanga.

Lo que pretendió ser un sano carnaval, con música, disfraces y faroles para manifestar una inconformidad ante el Gobierno Nacional, terminó en un despliegue de vandalismo.

Este no ha sido el único antecedente de irrespetos ciudadanos. Es probable que muchas veces usted se haya sorprendido e incluso decepcionado con los comportamientos de los demás.

Al parecer, las agresiones a la gente por sus ideas políticas, por sus camisetas de fútbol o por sus identidades sexuales están ‘a la orden del día’. También se discrimina a las personas en situación de discapacidad, por sus creencias religiosas o por el simple hecho de tener una opinión contraria.

Las deducciones salen a la palestra en la ‘Encuesta de Percepción Ciudadana 2019’ del Programa ‘Cómo Vamos’, en donde se aclara que los porcentajes de respeto a los demás son demasiado bajos.

El sondeo les preguntó a los habitantes cómo creen ellos que se comportan los bumangueses en general frente a diferentes normas básicas de convivencia con varios grupos de la población. ¡Y los resultados fueron alarmantes!

Lea demás: Vamos muy mal

Entre los vecinos el porcentaje de respeto no sobrepasó el 35%; por la vida apenas alcanzó el 31%; y por las mujeres escasamente se llegó al 24%. ¡Terrible!

A juicio de Yani Lizeth León Castañeda, directora del Programa ‘Cómo Vamos’, “cada día se nota más en nuestra sociedad la falta de tolerancia y de respeto para con los demás. Quizás las razones son inexplicables, pero todos en algún momento han cruzado el límite de la cortesía y han agredido al otro. Algunas veces sin intención, pero de igual forma ofenden a los demás”.

Aunque el respeto es un valor que se aprende en casa, al parecer en Bucaramanga es difícil profesarlo. Si desde pequeños no aprendemos a respetar al otro en sus diferencias, será complicado hacerlo con todo lo que nos rodee mañana: “Se termina teniendo una posición egoísta: siempre seré primero yo y no me importarán los otros”, dijo León Castañeda.

“Nos corresponde comprender que el decoro, así como el respeto a la palabra y a las diferencias son claves para la convivencia”, añadió.

Para el sociólogo Gerardo Núñez, “en Bucaramanga somos campeones en exigir respeto, pero a la hora de respetar a nuestro prójimo, incluso en cosas tan sencillas y cotidianas, no pasamos ni la primera ronda”.

“Y no se trata solo de la ofensa al vecino, sino de la violación de las más mínimas normas cívicas: les sacamos el quite a las reglas de Tránsito, nos colamos en las filas, nos vamos lanza en ristre contra la Policía, mantenemos a todo volumen los equipos sonido, en fin...”

Agregó que “pareciera que en Bucaramanga a la gente le costara mucho trabajo seguir instrucciones y cumplir el manual del buen ciudadano”.

Argumentó que “ese feo comportamiento nos está dando una pésima imagen a nivel nacional. Algunos creen que se puede pasar por encima de lo que sea para obtener beneficio propio”.

Somos intolerantes

Como si fuera poco, los bumangueses seguimos siendo unos verdaderos ‘fósforos’ y ‘explotamos’ con cualquier cosa.

De acuerdo con la propia Policía, en promedio cada hora se hacen hasta 15 llamadas al 123 o a los cuadrantes policiacos, por parte de personas que alertan sobre riñas ocurridas en la ciudad.

En 2018, por citar solo un ejemplo, 2.459 ciudadanos fueron valorados tras recibir lesiones en medio de luchas callejeras o de agresiones en la capital santandereana. Las estadísticas de Medicina Legal, recopiladas en 2018, evidencian que Bucaramanga tiene una tasa de violencia interpersonal de 465 casos por cada 100 mil habitantes.