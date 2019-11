Alcaldía de Bucaramanga le incumplió al campo en salud

“La Alcaldía de Bucaramanga nos prometió que en cada corregimiento iba a poner un contenedor, en puntos estratégicos, para que la gente pudiera asistir a citas y exámenes médicos. Pero hasta la fecha no se ha visto nada de este proyecto”. Este testimonio es de Luis Jaimes, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de la vereda Monserrate.

Tal y como lo denunció este líder cívico, el Gobierno Local incumplió su compromiso de disponer tres unidades móviles de salud en el campo, para que los tres corregimientos de la capital de Santander pudieran gozar de servicios en salud de manera permanente y de forma cercana a sus hogares.

Los cerca de ocho mil habitantes rurales de Bucaramanga, agrupados en 29 veredas y en 14 centros poblados, deben acudir a puestos de salud como el Hospital Local del Norte en busca de atenciones médicas.

Yolanda Farfán, de 50 años de edad y presidenta de la JAC de la vereda Rosa Blanca, contó que “me queda como a una hora de camino el Hospital. Muchas veces uno baja por atención y ni siquiera nos programan cita; me pasó la semana pasada. Fui porque estaba muy enferma de un oído y no me dieron cita, dijeron que tenía que pedirla por internet.

“Los centros de salud móviles se necesitan bastante en la zona rural, para tener un acceso a salud más cercano y un mejor servicio. Y eso que uno vive medianamente cerca, pero a los de Cuchilla Alta y Monserrate les queda aún más lejos, pobre gente”, exclamó Farfán.

“Muchos sacrificios”

José Moreno, presidente de la JAC de la vereda Cuchilla Alta, relató que “por acá solo sube un bus a mitad de semana, no más. Para ir al Hospital toca conseguir moto y hacer muchos sacrificios para recibir servicios de salud. Cuando uno llega al Hospital, toca espere y espere por la atención. Llega uno por ahí a las siete de la mañana y lo terminan atendiendo es a la una de la tarde.

“Hace poco me tocó sufrir por la atención de mi papá. Él tiene 72 años y tuve que bajarlo por problemas respiratorios. Ese día nos hicieron esperar toda la mañana, hasta que lo atendieron a mediodía”, afirmó Moreno.

La población extranjera actualmente es remitida al Hospital Local del Norte. Este es uno de los factores que genera demoras en la atención de los habitantes del campo.

El líder de la vereda Monserrate comentó que “mi esposa sufre mucho de la circulación y seguido le toca asistir a controles. Nos demoramos cerca de una hora y media para llegar hasta el Hospital en moto, y ahora nos toma más tiempo porque la vía está ‘descalabrada’ y con mucho hueco.

“Nos ponen a llamar para pedir las citas con anticipación, pero uno llama y llama y no contestan. Muchas veces nos dejan esperando y después de varias horas dicen que no atienden... incluso, a mi esposa se le ha vencido el plazo de exámenes varias veces”, dijo este Presidente de JAC.

¿Qué dice la Alcaldía?

El Alcalde (D) de Bucaramanga, Manuel Azuero, respondió que “es cierto que los centros móviles eran un compromiso de este gobierno y que no se cumplió, debido a motivos relacionados con la gestión de recursos.

“Sin embargo, en el actual proceso de empalme con el alcalde electo estamos recomendando que este propósito se mantenga y que finalmente se implementen”, agregó el mandatario.

A finales de 2017, la Alcaldía de Bucaramanga indicó que disponía $500 millones para la compra de dichas unidades móviles de salud, y que lo proyectado era que funcionaran a partir de 2018. ¿Qué pasó con este dinero?

“Estos recursos están, y forman parte del Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud. Lo que sucede es que este proyecto debe seguir un trámite, que fue el que no se culminó en este gobierno”, explicó Azuero.

Dato: En su Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, la Alcaldía de Bucaramanga se comprometió a adquirir y poner en funcionamiento cuatro unidades móviles de salud.