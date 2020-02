El hecho de que en tal sector se localicen la Alcaldía, la Gobernación y el Palacio de Justicia implica que a diario miles de personas se deben desplazar a pie, por una zona en la que actualmente no existen garantías para la seguridad y comodidad del peatón.

No se trata de un problema menor. Son cerca de tres manzanas las que no cuentan con aceras. Allí se ubican entidades y despachos públicos de diversa índole y de gran importancia.

“Cómo es posible que no existan andenes en los alrededores de la Gobernación, de la Alcaldía y del Palacio de Justicia. Es una de las zonas más concurridas de Bucaramanga, por toda la cantidad de diligencias que a diario necesitan hacer los ciudadanos... Es un descuido que ya lleva mucho tiempo así”.

Alberto Rivera, quien se dirigía a realizar diligencias relacionadas con el Impuesto Predial, manifestó que “levantaron los andenes desde octubre pasado y así están todavía hasta la fecha. Uno no puede pasar por ahí porque hay arena, escombros y materiales que impiden el paso”.

“A uno le toca arriesgarse y bajarse a la calle para poder caminar, exponiéndose a que un carro de pronto lo atropelle. En algunas partes, donde no hay estorbos, uno camina sobre la tierra. Pero cuando llueve se vuelve puro fango. Una mujer que use tacones o un adulto mayor se cae. No es por ser alarmistas, pero sí existen riesgos... Si resulta alguien atropellado, ¿quién responde?”, agregó Rivera.

Cuatro meses sin andenes

A mediados de 2019 la Alcaldía de Bucaramanga contrató obras para la renovación de andenes y del alumbrado público en el Centro Institucional. Los trabajos de construcción se pusieron en marcha en agosto pasado.

En total, el Municipio destinó cerca de $1.785 millones para dicho proyecto, cuyo plazo de ejecución se fijó en cinco meses. Es decir, las obras debían finalizar en diciembre pasado.

Lo que más molestia causa en los ciudadanos es que, aunque ya transcurrió un mes de 2020, aún no se han reactivado las tareas de construcción.

A finales del año pasado las obras se suspendieron y todavía continúan paralizadas. En el recorrido que realizó Vanguardia no se observó ni un solo frente de trabajo activo.