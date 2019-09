“Ella me decía que ya me había enviado la mercancía pero cuando yo le pedía el número de la guía para hacerle el seguimiento, me sacaba excusas. También me pareció raro que nunca me pidió los datos de entrega, cuando le hice el comentario me dijo que me lo había mandado a la oficina de envíos con mi nombre ”, agregó la víctima.

“Yo encontré la página por Instagram en la que esta señora decía que estaba buscando distribuidoras. La contacté, me dijo que debía hacer un pedido superior a los $350 mil y yo le hice la lista de los productos que necesitaba. Luego le transferí $368 mil y esperé a que me llegara el pedido”, contó la mujer.

Tras un reclamo hecho por Uribe y otras modelos santandereanas, cuyas imágenes también fueron usadas para atraer a la clientela, la mujer retiró las publicaciones y aseguró que todo se trataba de un problema con el envío. No obstante, después de meses, las víctimas aseguran que no recibieron los productos ni la devolución del dinero.

“En ese momento estaban de moda los collares de conchitas y esta chica me contactó para enviarme un detalle. Yo lo acepté porque es una forma en la que apoyamos los emprendimientos y ayudamos a las personas. Cuando me llegó el obsequio, lo compartí en mis redes y ella usó esas imágenes para promocionar su perfil”, explicó Alejandra Uribe.

“Yo publiqué un celular a través de una de estas plataformas y una persona me escribió para decirme que estaba interesada en comprarlo. Luego, me dijo que me haría la transferencia del dinero a través de la página y me pidió que confirmara. En ese momento, me llegó un correo de Mercado Libre que decía que el comprador había consignado y que yo debía enviar el producto para que ellos me liberarán la plata”, contó Rojas.

“Le dije que entonces me devolviera el dinero porque no me llegaba el pedido y ella, muy furiosa, dijo que sí, que me lo daba. Pero pasaban los días y siempre me decía que no tenía tiempo, que el hijo estaba enfermo o que yo era una intensa. Ahí fue cuando me amenazó con denunciarme por injuria, calumnia y daño al buen nombre. Nunca me devolvió la plata, me estafó”, señaló la mujer.

“Yo le envié el equipo al señor y él me escribió que lo había recibido. Entonces me llegó otro correo de Mercado Libre que decía que la compra había sido un éxito y que en los siguientes días se me haría la liberación del dinero. Pero pasó el tiempo y yo revisé la página. Ahí me di cuenta que el dinero en realidad no había sido consignado y que me había estafado”, señaló la víctima.

Lea además: Alerta: Con esta modalidad de estafa bancaria siguen robando

Aunque Paula Andrea puso en conocimiento de la plataforma lo sucedido, no respondieron por la estafa. Además, aseguró que la empresa que hizo el envío del celular tampoco corroboró los datos, pues permitió que el paquete fuese reclamado con un número de cédula falso.

“Cuando hice la verificación de los datos que él me había dado, me di cuenta que ese número de cédula no existía. Ni la plataforma da garantías de protección ni la empresa revisó los documentos de quien reclamó el paquete”, agregó.