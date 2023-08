De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 528.835 motocicletas circulan por el área metropolitana de Bucaramanga. Esto corresponde a más de la mitad del parque automotor de Floridablanca, Bucaramanga, Piedecuesta y Girón.

Hay polémica por una propuesta de Fasecolda para que los motociclistas paguen más por el Soat que los automotores.

Según Fasecolda, la decisión del Presidente Gustavo Petro de reducir a la mitad el valor de la póliza del Soat fue inconveniente ya que la evasión en la compra de este documento se mantiene en cerca de 60 %.

La agremiación agregó que, por la alta accidentalidad que registran estos vehículos, deberían pagar mayor valor que los automotores.

El primero en reaccionar fue el líder de la Veeduría Ciudadana Poder Motero, José Velásquez Pereira, quien afirmó que “esta propuesta, primero que todo, desobedece una orden del Presidente de la República quien se comprometió en campaña a reducir el valor del Soat y efectivamente lo redujo para las motos de menos de 200 centímetros cúbicos, o sea la gente que trabaja en moto”.

Velásquez Pereira dijo que una determinación de aumento de la póliza seria inconveniente porque “aún con las garantías que existen a la fecha existe una evasión de cerca del 60 %, es decir que seis de cada 10 motociclistas no compran el Soat, si se sube la tarifa la evasión será mayor”.

Por su parte, el presidente del club de motociclistas, Gonobikerreras Bucaramanga, Cristian Ballesteros, aseguró que “es una propuesta pésima y ataca al que sí cumple. De cerca de 18 millones de vehículos en Colombia cerca de 9 millones pagan el Soat, los otros lo evaden. Al subir el precio se está afectando a ese porcentaje de personas que si pagan”.

Ballesteros expresó que no se está atacando la raíz del problema. “Así suban el predio del Soat eso no va a hacer que quienes no lo compran lo vayan a hacer, al contrario, va a aumentar el número de los evasores”, indicó.

El líder de los Gonobikerreas precisó que siendo más alto el número de motocicletas comparado con los automotores que circulan en el país, es lógico que la accidentalidad vaya a ser mayor. “Hay que atacar a quienes no compran el Soat. Eso debe ser un delito. Atropellar a una persona sin contar con el Seguro debe contar como intento de homicidio”, sentenció.