La construcción de algunas viviendas en tabla generó todo tipo de discusiones entre los habitantes de la comuna 11 de Bucaramanga.

Al menos cuatro ranchos improvisados han sido construidos en un predio contiguo al barrio Ciudad Venecia, lo que ha generado diferentes reacciones por parte de la comunidad. Vanguardia pudo confirmar que las viviendas levantadas no son parte de una “invasión”, sino que se trata de una propiedad privada de 16 mil metros cuadrados, que pertenece a más de 70 propietarios, entre ellos un edil de la Comuna 11. Algunos habitantes de zonas aledañas, manifiestan su inconformidad con estas construcciones por diferentes razones.

En medio de los barrios ciudad Venecia y San Angelino, se encuentra un lote conocido como ‘Brisas del Malpaso’, en la mitad de este predio se han construido cuatro ranchos en tablas y tejas de zinc; viviendas improvisadas en las que habitan cerca de 20 personas, según la comunidad.

Las autoridades han hecho seguimiento de la situación y han determinado 15 días hábiles para el desalojo de esas viviendas en tablas. Plazo que, según conoció Vanguardia, termina el próximo 22 de noviembre, pues las viviendas no cuentan con los permisos legales.

A finales de agosto de este año, fue adelantada una visita conjunta por parte de Migración Colombia, Secretaría del Interior, Comisaría de Familia e inspección de Policía, entre otros, con el fin de atender los reclamos de la comunidad aledaña. En esa diligencia, dos menores de edad que vivían en este lugar fueron trasladados para el restablecimiento de sus derechos.

En un informe técnico de ocho páginas, la Subsecretaría de Interior de Bucaramanga establece que el predio mencionado se encuentra en una ubicación con “restricción a la ocupación”, debido a que es una zona de “escarpe occidental, la del Malpaso y otros escarpes”.

Vecinos inconformes

Malos olores, preocupación por las aguas negras y basuras arrojadas por esas viviendas, son algunas de las principales molestias de los vecinos de este predio.

Sumado a esto, manifiestan preocupación por los problemas que puedan llegar a provocar la construcción de estas zonas en ese sector, pues tiene una pendiente inclinada.

“Nos preocupa que la montaña se venga, ante la construcción en esos terrenos”, dice Luis Eduardo Acosta, habitante del barrio San Angelino, ubicado en la zona baja y contigua de este sector.

“Llevamos más de nueve años en esta situación. Sabemos que se trata de un predio privado, pero nos genera una afectación de contaminación”, añade otra de las habitantes del barrio Ciudad Venecia.

Desde 2013, dice la comunidad, iniciaron la construcción del primer hogar en tabla. Sin embargo, este año la cifra ronda los cuatro hogares en tabla. Además, aseguran que temen por la afectación a los árboles y animales que habitan la zona, por cuenta de la expansión de esas viviendas improvisadas.

“No es una invasión”

José Vicente Mosquera dice, en tono fuerte, que él es uno de los que ha construido un rancho en esta zona. Tiene 49 años y asegura ser uno de los propietarios de ese lote desde hace 13 años.

“Vi una oportunidad de hacer mi casita, porque no tengo techo digno”, asegura y admite haber construido uno de los ranchos en la zona. Mosquera agrega que espera que las autoridades aclaren el por qué otros sectores cercanos, a menos de 20 metros del lote en mención, sí han podido adelantar edificaciones.

Desde 2005, José Dolores Mendoza Parra es uno de los 73 propietarios que figuran en el certificado de Tradición y Libertad del lote. Sin embargo, manifiesta que no todos los propietarios están de acuerdo con los ranchos improvisados, pero que, como la mayoría de dueños, compraron con la idea de hacer viviendas. “No es una invasión”, advierte sobre los ranchos en cuestión. Mendoza Parra es uno de los siete ediles de la comuna 11.

‘No habrá licencias’

Pese a que el predio se encuentra en zona urbana y no hace parte de la zona protegida por el Distrito Regional de Manejo Integrado, según documento de la Cdmb, el secretario de Planeación de Bucaramanga, Joaquín Augusto Tobón Blanco, fue enfático al decir que no es posible que se construyan hogares en ese punto del predio. “No hay posibilidad de otorgar licenciamiento de construcción por el riesgo que representa. Son pendientes muy altas. Hemos hecho el seguimiento a esta situación, en este predio no es posible otorgar permisos de construcción”.

Asimismo, Tobón Blanco recomendó a los ciudadanos poner en conocimiento de las autoridades cualquier vivienda que se construya sin la licencia respectiva.

¿Qué dice la autoridad ambiental?

Voceros de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, dijeron a Vanguardia estar al tanto de la situación.

“La Cdmb ha realizado múltiples visitas a este sector y dentro de las actuaciones recientes se desarrolló la mesa de trabajo que se llevó a cabo el día 21 de octubre de 2022 y la visita conjunta el pasado 28 de octubre del presente año con la inspección, en dónde se dio un término de 15 días hábiles por parte de la inspectora de Policía para el retiro de los ranchos improvisados”, dijo uno de los voceros a esta redacción.

Además, se respondieron a las posibles afectaciones al medioambiente que generan estos ranchos.

“En lo que respecta al tema ambiental no se han evidenciado talas, lo que sí se evidenció fue el retiro de cobertura vegetal tipo pastizal para despejar el terreno y adecuarlo para los ranchos. De eso se hizo retrospección a casi 10 años y la cobertura es similar”, puntualizaron.