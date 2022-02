Al ya cuestionado trámite del pasaporte en Santander se le suma una nueva problemática que crece exponencialmente: el actuar de estafadores que engañan a usuarios con falsas promesas de agendar la cita presencial que se requiere para la expedición de tal documento.

Entre las numerosas denuncias que recibió Vanguardia en las últimas semanas sobre fallas y presuntas irregularidades en la Oficina de Pasaportes de la Gobernación, varios de los usuarios advirtieron que fueron víctimas de supuestos tramitadores que finalmente los estafaron.

Uno de los casos en cuestión es el de una adulta mayor, quien manifestó que pagó $250.000 a uno de estos intermediarios ficticios y no logró la cita que miles de ciudadanos tratan de obtener en estos momentos.

La víctima narró a Vanguardia que “duré más de dos meses con mi hijo tratando de solicitar dos citas para renovar el pasaporte de mi esposo y el mío, y no pudimos. En internet vimos un anuncio de un supuesto tramitador y llamamos. Al principio me dijo que nos cobraba $50.000 por ambas citas, pero a los dos días me dijo que necesitaba $100.000 más porque habían muchas solicitudes y el sistema estaba lleno.

“Ese mismo día en la tarde, me llamó otra vez y me dijo que ya tenía cupo, pero que debía pagar otros $100.000 para que un conocido le confirmara las citas con Cancillería. Después no me volvió a contestar y desactivó la línea”, dijo la usuaria.

Alerta de las autoridades

En las últimas horas el Gobierno Departamental justamente emitió una alerta ante el incremento en la cantidad de casos de estafa relacionados con las citas para tramitar el documento de viaje. Las quejas van en aumento.

Jessika Moreno Martínez, coordinadora de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander, indicó que “ante el aumento de denuncias por estafa, informamos que la cita para tramitar el pasaporte es gratis. Envío un mensaje a los usuarios para que no caigan en la trampa, y que no paguen a terceros por un servicio que no tiene costo”.

Las autoridades solicitan a los ciudadanos que alleguen evidencias y radiquen quejas formales ante los organismos competentes, con información como cuentas bancarias y números telefónicos de los presuntos estafadores.

“Si conoce algún caso o fue víctima de estafa, lo invito a que realice la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, marcando desde su celular a la línea 122. La denuncia también se puede hacer a través del portal de la Policía Nacional ‘Adenunciar’”, dejó en claro Moreno Martínez.

De acuerdo con lo asegurado por el Gobierno Departamental, de lunes a viernes diariamente se asignan alrededor de 200 citas para el pasaporte, mediante la plataforma virtual que se dispone a partir de las 8:00 a.m.: tramites.santander.gov.co/pasaportes.