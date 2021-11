A través de un proyecto de decreto, el Gobierno de Bucaramanga dio a conocer cómo quedarían definidos los horarios autorizados para la operación de las diversas actividades comerciales y negocios en la ciudad.

Tras los múltiples actos administrativos que se expidieron durante la cuarentena por coronavirus y que restringieron las horas de funcionamiento del comercio, el Municipio pretende expedir una nueva normativa para dejar en claro en qué franjas y la hora máxima en la cual pueden brindar servicios y productos los diferentes establecimientos.

Lea también: Video: Con ayuda de drones cayó expendedora de droga en Bucaramanga

Por ejemplo, en la pandemia a los restaurantes se les impuso un horario de funcionamiento límite hasta la medianoche. En el proyecto de acuerdo que publicó la Alcaldía de Bucaramanga se planteó que este tipo de negocios puedan prestar atención entre las 6:00 a. m. y las 2:00 a. m. del día siguiente, tal y como lo permite el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

Además de establecer los horarios, a través de dicho acto administrativo que se alista el Gobierno Local también explica con exactitud las horas permitidas para la venta de licor y de cerveza, según el tipo de negocio.

En el caso de los desayunaderos, por citar un ejemplo, tendrían permitido el servicio durante las 24 horas, pero se permitiría “únicamente el expendio y consumo de cerveza, siempre y cuando sea como acompañamiento de los alimentos. No podrán vender cerveza entre las 2:00 a. m. y las 10:00 a. m., excepto para el servicio a domicilio sin consumo en el lugar”.

Para dueños y administradores de micromercados también se dejan en claro varias reglas. Lo planteado es que puedan funcionar las 24 horas, pero no podrían vender licor entre la medianoche y las 10:00 am, excepto para el servicio a domicilio. También tendrían prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el establecimiento de comercio y sus alrededores.

También le puede interesar: 18 mil 258 niños, entre 3 y 11 años, se han vacunado en Santander

“La actualidad de la ciudad evidencia la necesidad de dinamizar las actividades comerciales e industriales en Bucaramanga, siendo necesario tanto la actualización de los horarios de funcionamiento de los establecimientos comerciales, como la unificación de horarios en un solo acto administrativo para mayor claridad, interpretación y aplicación”, precisó la Alcaldía de Bucaramanga en tal proyecto de decreto.

María Fonseca, directora de Asotenderos Bucaramanga, expresó que “los horarios que se anuncian en este nuevo decreto que prepara la Alcaldía son prácticamente los mismos que avala el POT. Es muy positivo por la reactivación económica. El mayor cambio se registra con el tema de las discotecas, que ahora pueden ir hasta las 4:00 a. m.”.

Melissa Franco, secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, precisó este domingo a Vanguardia que la nueva normativa “todavía está en estudio”. Según lo indicado desde el Municipio, lo proyectado es que antes de finalizar 2021 se expida el nuevo decreto en mención.

Dato: Bares y discotecas pueden operar hasta las 4:00 a.m., siempre y cuando funcionen en sitios cerrados, no en terrazas ni balcones. Si este tipo de negocios funciona en entornos abiertos tienen permitida la atención hasta las 2:00 a.m.