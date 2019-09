“No a las ciclorrutas en la ciudad. Las vías no lo permiten. El proyecto atenta contra el comercio y la movilidad vehicular”. Un grupo de ciudadanos marcharán hasta la casa del Alcalde de Bucaramanga el próximo 16 de septiembre, según lo informado.

Esta es la consigna de comerciantes y habitantes que se oponen a la construcción de carriles exclusivos para pedalistas, en cerca de 12 corredores viales de la capital santandereana.

La Cámara de Comercio de Bucaramanga y el Comité de Gremios de Santander aseguran que 5.093 negocios de la ciudad, ubicados en el área de influencia del proyecto, resultarían perjudicados. Líderes ciudadanos afirman que alrededor de 10 mil residentes serían afectados de forma directa.

Los ánimos siguen caldeados en un considerable sector de la ciudadanía. Mientras se esperan resoluciones u órdenes judiciales como parte de las demandas interpuestas en contra de las ciclorrutas, los críticos de dicho proyecto intensifican las protestas en la vía pública.

Además de los enfrentamientos que se registraron en pasados días entre manifestantes y la Policía, esta semana se conocieron nuevas interrupciones en las obras que forman parte de dicha iniciativa, por parte de ciudadanos que buscan impedir el avance de los trabajos.

En la carrera 21, un grupo de personas se tendió sobre las zanjas que se abrieron en el pavimento para la instalación de los separadores, que segregarán el tráfico automotor y el espacio exclusivo para pedalistas. Este plantón se prolongó por varias horas.

Ayer, una situación muy similar ocurrió en la Ciudadela Real de Minas, en donde decenas de personas se ubicaron con sus motocicletas sobre el trazado de la ciclorruta, con el fin de impedir el progreso en la obra.

El personal de trabajo suspendió labores. En un momento de la protesta el grado de excitación fue tal, que los miembros de la Policía tuvieron que mediar en la situación para aplacar los ánimos.

‘Cacerolazo’ al alcalde

Este viernes, en una rueda de prensa que se organizó por parte de los comerciantes que se ubican en los diferentes corredores viales que se intervienen con ciclorrutas, se anunció una marcha y un ‘cacerolazo’ para el próximo lunes 16 de septiembre.

Conforme con lo indicado, la idea es que esta protesta finalice con un plantón en las afueras de la casa del Alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en el sector de Cabecera.

“Lo que buscamos es que se mejoren los trazados de las ciclorrutas. No hubo la suficiente planeación del proyecto. Cómo le van a quitar carriles vehiculares a vías pequeñas, no hay razón. No se tuvo en cuenta la movilidad de la ciudadanía. Una ciclorruta debe tener su carril independiente, y no perjudicar el poco espacio que existe para el flujo de automotores”, manifestó Eliseo Duarte, comerciante de Cabecera.