Alternancia educativa en el área se va descartando poco a poco

El incremento desbordado de positivos por COVID-19 es la razón de peso que tiene el alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, para no aprobar el modelo de alternancia en las instituciones educativas por lo que resta del año. No obstante, las autoridades de Bucaramanga, Girón y Piedecuesta andan en la misma tónica.

Moreno dice que acuerdo con el Gobierno Nacional, los alcaldes son quienes toman la decisión de si los estudiantes vuelven o no los colegios; en ese sentido, “no vamos a permitir que nuestros niños y jóvenes asistan o estén asistiendo a las instituciones educativas. Si bien es cierto los estudios dicen que los menores de edad, en un gran porcentaje no tienen la sintomatología del COVID-19, también hay otras investigaciones que nos dicen que a pesar de no tener todos los síntomas sí son portadores del virus y esto nos puede significar una propagación muy grande del Coronavirus”.

El Sistema de Matrícula Estudiantil, Simat, confirma que en Floridablanca, para este año lectivo, se registraron 32.964 menores en las instituciones educativas oficiales.

“Si ellos estuvieran asistiendo de manera alterna, seguramente estarían llevando el virus a sus colegios y a sus hogares”, precisó el mandatario local.

Otros dos puntos con los que Moreno justificó su decisión tienen que ver, uno, con el hecho de que un gran porcentaje de la planta docente se encuentra en el grupo etario que más está siendo afectado, en las edades que ha sido más letal este virus que, a propósito, ya ha cobrado la vida de 30 personas en la localidad.

El otro es el factor económico. Es decir, la Administración Municipal tendría que comprar dotación, gel antibacterial, entre otros elementos, para dotar cada una de las sedes y así garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

“Los estudiantes seguirán desde casa recibiendo las clases virtuales. Lo hemos conversado con los padres de familia, con los rectores de las 16 instituciones educativas pública, con el cuerpo de docentes”, puntualizó.

El gobernante de los florideños reconoció que la virtualidad en los procesos académicos no ha sido fácil porque en muchos hogares no hay conectividad o no se cuentan con los equipos tecnológicos; sin embargo, está en un proceso de gestión, incluso con el sector privado y los diferentes gremios, para adquirir herramientas tecnológicas y entregárselas a esos menores que han manifestado su necesidad.

Lea también: Colegio en Floridablanca fue intervenido por las autoridades mientras ofrecía clases presenciales

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga, tras recibir el concepto del Comité Epidemiólógico y llegar a un consenso con los rectores y directivos docentes de las 47 instituciones educativas oficiales de la ciudad, decidió -en días pasados- que el proceso académico continuará de manera virtual.

La capital santandereana cuenta con 77.984 estudiantes en colegios oficiales y justo, en estos momentos, más exactamente hasta el 9 de agosto, se encuentran en receso escolar. El calendario académico finalizará el próximo 6 de diciembre.

Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación Municipal, manifestó en su momento que “el regreso gradual se dará cuando las condiciones epidemiológicas, de infraestructura, de elementos de bioseguridad y de talento humano, que se requieren, estén dadas para hacerlo con responsabilidad. Bucaramanga continúa en agosto con la educación en casa”.

Girón

Desde la Secretaría de Educación de Girón también se confirmó que el retorno a las aulas de 25.461 estudiantes no tiene posibilidad y menos en estos momentos en los que los contagios se han disparado. Hasta ayer, la cifra de diagnósticos para Coronovirus estaba en 403 personas confirmadas, de los cuales 12 habían fallecido y 210 estaban activas.

Piedecuesta

Adela Silva Ardila, secretaría de Educación de Piedecuesta, por su parte, comunicó que “dadas las circunstancias y aumento significativo de contagios en el municipio, no llegaremos al retorno gradual y progresivo de la prestación del servicio educativo a través del modelo de alternancia”.

De acuerdo con la funcionaria es una situación dada a conocer a los rectores, de manera que se continúe fortaleciendo el trabajo académico en casa para los 28.800 estudiantes.

“Hago un llamado a los padres de familia para que bajo el principio de corresponsabilidad sigan haciendo todos los esfuerzos posibles para acompañar y apoyar a los niños en todas las actividades académicas que cada docente lidera para ellos, de manera que se pueda garantizar así la culminación del calendario escolar satisfactoriamente”, subrayó Silva Ardila.

Cabe resaltar, de acuerdo con lo informado por las autoridades municipales, que esta decisión también aplicaría para las instituciones educativas privadas, independiente de cuán definidos tengan sus protocolos de bioseguridad y demás medidas.