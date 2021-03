Aguilar afirmó que "estamos analizando la ocupación UCI en Santander para adoptar las medidas del Gobierno Nacional".

El mandatario dijo que Santander está en una ocupación del 64% y la hora de toque de queda podría aumentarse una hora durante la Semana Santa.

Así las cosas, el toque de queda se iniciaría desde la media noche cada día y no desde la 1:00 a.m. como viene rigiendo actualmente. La medida va hasta las 5:00 a.m.

Además, Aguilar Hurtado expresó que se aplicaría la Ley Seca durante todos los días de celebraciones de la Semana Mayor.

El mandatario indicó que "ya hay decisiones tomadas y son las de la prohibición de las procesiones y que el aforo de las iglesias no supere el 35%".

Las autoridades de Santander aclararon que la idea de estas medidas es evitar que el tercer pico de la pandemia toque al Departamento.

De acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias, Crue, la capacidad ocupada de Unidades de Cuidados Intensivos en el departamento está en 64.2%, de los cuales 10% está asignada a pacientes con COVID-19.

Sobre la UCI Intermedia, el Crue informó que tiene una ocupación del 46%, de los cuales el 13% pertenece a pacientes con el virus.

Actualmente, son 1.226 los casos activos de coronavirus en Santander.